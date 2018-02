Réforme des pensions: la collecte de déchets perturbée à Bruxelles

La collecte de déchets en Région bruxelloise était fortement perturbée mardi matin en raison de la grève intersectorielle menée par la CGSP.

Bruxelles-Propreté a recensé une douzaine de communes de la Région bruxelloise où les collectes n’étaient pas assurées complètement. Les communes les plus touchées étaient Evere, les deux Woluwe (Saint-Lambert et Saint-Pierre) et Anderlecht.

Bruxelles-Propreté demande aux habitants dont les sacs n’auront pas été collectés de les rentrer et de les présenter aux collectes suivantes: sacs blancs à la collecte du vendredi 2 mars et sacs bleus à la collecte du mardi 6 mars.

Les collectes d’encombrants à domicile étaient assurées.