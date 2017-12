Regarder le film les vacances du nouvel an

L’image du film « Star wars: les Derniers jedi »

« Star wars: les Dernières jedi »

Pour qui: pour ceux qui ont un avec qui discuter.

Depuis le 14 décembre.

Le plus controversé de l’épisode de « Star wars » en ce sens, qui a suscité le plus de controverses. Les fans se sont rebellés попранными les traditions, les frais un peu baissé, mais l’évaluation de critiques (en tout cas aux états-UNIS) ont grimpé en flèche.

Jusqu’à la fin des vacances « Star guerres » surviennent le nombre de sessions dans le calendrier, il est donc logique de se dépêcher d’acheter un billet, si elle n’est pas: plus tard, l’image sera possible de voir légalement en ligne le 3 avril.

« L’arbre de noël nouveaux »

Pour qui: pour ceux qui marchent chaque année sur les « arbres de noël ».

À partir du 21 décembre.

YouTube/iVideos

Les russes sont de nouveau à la hâte à résoudre leurs problèmes avant la Nouvelle année: un fils à la recherche de papa-au veuf une nouvelle femme; hipster et brutal d’un mec vont dans la forêt pour arbre de noël; enceinte de la jeune fille apprend la troisième vague du féminisme; et ainsi de suite. Bien que Timur Bekmambetov enfin cessé de compresser une franchise dans le poing de son créative de production et il a donné les rênes de Jaurès Крыжовникову (dilogy « Amer »). L’esprit d’ненапряжного du nouvel an de cinéma, bien sûr, est resté.

« Dzhumandzhi »

Pour qui: pour trop nostalgique par les films et les jeux vidéo des années nonante.

À partir du 21 décembre.

YouTube/Official French Trailers

Un bon vieux film d’aventure maudit настолке avec Robin Williams redémarré. Maintenant, ne enchantés de la jungle pénètre dans notre monde, mais, au contraire, plusieurs personnages principaux-les adolescents coincés dans un monde Dzhumandzhi, cette fois par le biais d’un ancien jeu pour la console. Dommage que les auteurs de гейминге ne savent presque rien et tout simplement compos ordinaire insaisissable blockbuster.

« Ferdinand »

Pour qui: pour les enfants s’ennuient et leurs accompagnateurs.

À partir du 21 décembre.

YouTube/20th Century Fox France

Peut-être, la dernière bande dessinée de traditionnellement léthargique d’animation des studios Blue Sky, propriété de la Fox: il ya une chance que Disney va fermer la transaction d’achat de l’entreprise et tous les переформирует. Jusqu’à ce qu’ils produisent compréhensible et prévisible d’image en parlant d’un taureau espagnol Фердинанде, qui est trop gentil de participer à une brutale de la tauromachie. Bien sûr, il trouvera lui-même, et tout finira bien, et sinon, pourquoi avons-nous besoin des dessins animés à la tranche d’âge 6+.

« Les trois héros et la princesse de l’Égypte »

Pour qui: pour les enfants et pas moins de manquer d’accompagnement.

Le 28 décembre.

YouTube/les Trois héros

Aliocha Popovitch, dobrynia Nikititch et Ilya Mouromets de nouveau occupé inappropriées leur небылинной activité: cette fois, ils sont en quelque sorte partent en tournée en Egypte avec le prince de kiev et parlant de troie, que, bien sûr, n’est pas très similaire à ce qu’ils auraient à faire. Huitième partie à travers une nursery commerciale de la franchise ne peut pas promettre absolument rien de nouveau: les critiques écrivent que même la princesse de l’Égypte dans le film n’est pas trop, pour tant de courage d’en faire le titre d’un film.

« Le mouvement vers le haut »

Pour qui: pour les fans de patriotes.

Le 28 décembre.

YouTube/Central Partnership

Sportif, le drame à l’instar de la « Légende n ° 17 », uniquement sur le basket, pour être précis, sur le célèbre match aux jeux Olympiques de Munich de 1972. Bien sûr, l’équipe sous la direction d’un dur, mais rsolu et talentueux de l’entraîneur (ne change jamais sévère Vladimir Machkov n’altère pas l’image) превозможет et fera ce qu’exige la Patrie. Alors pour le résultat va vous surprendre, il est évident que les producteurs d’un chanteur populaire « de la Légende n ° 17 ne переберут tous les grands sportifs et de tous les grands de la victoire du passé, ils ne se calment.

« La jeune femme »

Pour qui: pour les chercheurs de la nature humaine.

Le 28 décembre.

YouTube/iVideos

Cette petite, discrète film français probablement se tiendra dans une location calme, même si des nouveautés il est peut-être le plus remarquable. Le premier film de Leonor Serai — c’est un curieux portrait psychologiquement instable fille Paula, qui erre à travers le monde sans but apparent. Неприкаянная nature se sépare avec un mec, tout se déplace d’un злачного endroit à l’autre avec son chat, elle tente tout de même de trouver un emploi et trouver un sol ferme sous ses pieds. Le film a reçu le prix de la « caméra d’Or » pour le meilleur espoir au festival de Cannes, dans notre location de cette tombe est extrêmement rare, il vaut la peine de travailler et d’aller sur l’un des rares sessions.

Fête de l’émoi »

Pour qui: pour les amateurs de la comédie française sans prétention.

Depuis le 1er janvier.

YouTube/Pioner Cinema

C’est un nouveau travail français-réalisateurs незатейливого, mais bien-aimé dans le peuple du film « 1+1 ». La cordialité et moralisatrice dans leur nouveau film de moins, et compréhensible предпраздничной буффонады, au contraire, plus. L’intrigue de la нерасторопные les organisateurs дорогущей de mariage de production sur la première de plus en plus, jusqu’à ce que le festival ne se transforme pas en plus de l’effondrement.

« Le plus grand showman »

Pour qui: pour tous ceux qui ne sont pas contre les comédies musicales.

Depuis le 4 janvier.

YouTube/20th Century Fox France

Comme c’est de façon inattendue pour le genre de la comédie musicale, mais ce film encore et biographique. En effet, la figure historique, laquelle est consacrée cinéma, cela. Phineas Taylor Barnum est considéré comme le plus important des gens qui ont travaillé dans l’industrie du spectacle au XIXE siècle. Il a organisé tout à fait sauvages de nos jours de représentation: en tournée au pays des aveugles à la paralysie негритянкой et a affirmé qu’elle нянчила le George Washington; montrait au public омерзительную « sirène », la couture des pièces de tel un singe et un grand poisson. En général, l’identité a été très remarquable: les temps étaient différents, les artistes ont survécu.

D’ailleurs, pour ceux qui veulent plus fort dans l’ambiance de gaieté, dans le premier, la salle principale du cinéma « Octobre » sera une soirée du nouvel an avec la projection de ce film, le champagne et les félicitations de Poutine sur l’écran géant.

Festival de cinéma indépendant de WhyNotFilm

Trois grandes du film montrent le 3 et le 10 janvier à Moscou, Novossibirsk, Saint-Pétersbourg, Rostov-sur-le-Don, Iaroslavl et même à Minsk (là « Appelez-moi son nom à la » va du 29 décembre au 7 janvier). Le calendrier est partout différent.

« Appelez-moi votre nom »

Pour qui: pour les jeunes de cœur.

YouTube/Film Bandes-Annonces

L’un des certainement les meilleurs films de l’année n’a pas frappé russes de location, parce qu’aucune société sur le marché n’a eu le courage de produire le film, contre lequel même de l’unité de sessions (dont on a déjà beaucoup de billets qui comprenaient vol) a protesté contre les orthodoxes, les militants.

Légère et chaude gay-le drame d’un coup l’amour spécial de l’adolescent et du jeune savant qui s’est produite un soleil d’été en Italie, montre en киноформе lui-même le charme de la vie, y compris même les religieux fanatiques, qui, probablement, déjà oublié ce que c’est.

« Tonia contre tous »

Pour qui: pour les demandeurs d’inattendu sportif cinéma.

Le film sortira le 1er février, le festival se tiendra animax en Russie.

YouTube/iVideos

C’est un sportif, une comédie noire avec un visage humain (à la différence du « Mouvement vers le haut ») et avec оскаровским potentiel. Tonya Harding a été l’un des plus célèbres фигуристок 90-h. elle est Connue, d’ailleurs, pas ce qui a remporté le championnat des états-UNIS et a pris l’argent sur le championnat du monde et une très scandaleux incident en 1994. Raconter le détail ne veut pas, trop atypique de l’affaire a eu lieu.

« Un monde plein de merveilles »

Pour qui: pour les amateurs de rétro.

YouTube/iVideos

La première du nouveau film principal d’hollywood, le réalisateur-un styliste Todd Haynes (« Carol », « je ne suis pas là », « Loin du paradis »), a eu lieu au festival de Cannes. L’intrigue est assez complexe: le garçon Ben la fille de Rose, les deux — глухонемые, vivent dans une autre époque, en 1977 et 1927, respectivement. Et le sort est clairement en relation, mais jusque-là, on ne sait pas comment c’est. Tous les deux ils s’enfuient de la maison sur les rues de New York, afin de trouver quelqu’un: Ben mon papa et Rose mystérieuse de l’actrice. Et la scène avec le Rose finement tournés dans le style noir et blanc du cinéma muet.

Rétrospective des films de Christopher Nolan

Pour qui: pour ceux qui veulent revoir les principaux нолановские blockbusters là où ils en ont le plus, sur le grand écran.

À Moscou, Saint-Pétersbourg et Novossibirsk montreront la meilleure qualité, originale et avec des sous-titres les plus grands films de Nolan: « Souviens-toi », « le Prestige », « the Dark knight », « the Dark knight rises », « Début » et « Интерстеллар ».

Le plus choquant, que jusqu’à l’russes écrans, même dans le cadre de cette rétrospective ne fasse le premier et peut-être le plus curieux film américain visionnaire sous le nom de « Harcèlement », qui dans les salles de cinéma, bien sûr, n’est jamais montré.

Mais peut-être que la prochaine fois, et pour l’instant — forts, spectaculaire et un peu философичные de la peinture. Une partie d’entre eux à Moscou présentera une critique Anton dolin, qui, comme on le sait, Nolan est très respecté.

Egor Беликов