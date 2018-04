Timur Bekmambetov

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Remakes du film « Amer! » Żory Крыжникова « Amer! » après le Mexique apparaissent au Brésil et en Corée du Sud, a déclaré dans une interview TASS réalisé et produit par Timur Bekmambetov.

La première adaptation à l’étranger film russe « Amer! » – la peinture « Jusqu’à ce que le mariage ne nous sépare » – est sorti dans la location de l’Amérique Latine le 29 mars. Bekmambetov – le chef de la société de production « Базелевс » impliquée dans la création de la fédération de la bande.

« Il [le remake de « Amer! »] le numéro un au box-office parmi les films mexicains, a déclaré Bekmambetov. – Ils veulent tourner une suite, « Amer-2″, que nous avons eu. J’ai reçu un email d’un producteur qui s’occupe de ce projet en Amérique [Latine], elle a envoyé une liste d’autres pays, qui veulent aussi urgent de faire des remakes ». « Je pense que les remakes de « Amer » seront bientôt internationales hits », dit le producteur.

Aussi, selon lui, la Chine fait un remake du film « dragon ». « Nous avons essayé de « arbre de noël » de faire de l’international, mais n’est pas très concluant, mais je pense que ça donnerait, dit Bekmambetov. – Nous ne vendons pas de l’idée, nous sommes impliqués dans les projets, bien sûr, et dans le « Amer » au Mexique aussi. Nous trouvons des partenaires, avec eux, ensemble, faisons – le « Amer » mexicain nous сопродюсеры ».

L’intrigue mexicaine version « Amer! » répète le film original et raconte l’histoire d’un jeune couple qui se prépare au mariage. Le réalisateur de l’adaptation est devenu Santiago de Citron, participant à des festivals à Las Vegas et Chicago.

Un mariage à la comédie Żory Крыжовникова est sorti en 2013 et a rassemblé au box-office russe de plus de 25 millions de dollars et l’a conduit dans les cinémas de 4 millions de téléspectateurs.