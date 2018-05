Remise du Prix Horizon du deuxième roman, le 19 mai à Marche-en-Famenne

La quatrième édition du Prix Horizon du Deuxième Roman se clôt au Wex de Marche-en-Famenne ce prochain samedi. Organisé tous les deux ans par la Ville de Marche, en collaboration étroite avec le Service culturel provincial, le prix gagne en notoriété de la part du public. Le jury populaire se compose des comités de lecteurs de plus en plus nombreux. 245 cette année c’est-à-dire plus de 2.000 lecteurs. Pendant le dépouillement des votes vers 18 heures, il y aura un spectacle. Et durant la journée de samedi, les lecteurs auront la possibilité de rencontrer tous les auteurs.

Pour le détail des lieux et des horaires, rendez-vous sur le site internet de la ville de Marche. Rencontres des auteurs entre 9h30 et 16 heures avant le vote au WEX. Précisions avec le Président du Prix Horizon, Armel Job au micro de Philippe Herman…