Remplacement des F-16: deux offres en bonne et due forme, britannique et américaine

La Belgique n’a reçu que deux offres en bonne et due forme, l’une britannique proposant l’Eurofighter Typhoon et l’autre américaine présentant le F-35A du groupe américain Lockheed Martin, dans le cadre de l’achat d’une nouvelle « capacité d’avion de combat », a affirmé mercredi le ministre de la Défense, Steven Vandeput, qui compte recommander, après l’analyse en cours, l’un de ces appareils « à moins que le gouvernement ne prenne une autre décision ».

M. Vandeput était interrogé en commission de la défense de la Chambre par plusieurs députés, tant de la majorité que de l’opposition – Karolien Grosemans (N-VA), Barbara Pas (VB), Julie Fernandez Fernandez (PS), Alain Top (sp.a) et Georges Dallemagne (cdH) – sur la suite de la procédure d’achat, deux semaines après la remise des « meilleures offres finales » (en jargon « Best and Final Offers », BaFO) pour le remplacement des F-16 vieillissants de la composante Air de l’armée.

« Nous n’avons reçu aucune autre offre que ces deux-là » dans le cadre de la procédure d’appel d’offres lancée en mars 2017, affirmé M. Vandeput (N-VA), sans évoquer la proposition française de « partenariat stratégique » bâtie autour de l’avion de combat Rafale du groupe Dassault.