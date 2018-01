Remplacement des F-16: Steven Vandeput poursuivra sur la voie de l’appel d’offres

Le ministre de la Défense, Steven Vandeput, a affirmé mercredi qu’il entendait poursuivre dans la voie de l’appel d’offres lancé en mars dernier pour le remplacement des avions de combat F-16, tout en assurant « ne rien dire de contraire » aux propos tenus la veille par le Premier ministre Charles Michel sur la prise en compte d’une proposition française de « partenariat stratégique » plus large.

« J’ai simplement déclaré que je n’avais pas reçu d’avis (juridiques) contredisant ceux que j’avais obtenus auparavant. C’est pourquoi je poursuis la procédure que j’ai enclenchée », a-t-il déclaré en commission de la défense de la Chambre.

Rien qui soit contraire aux propos du Premier ministre

« Pour être clair, je ne dis rien qui soit contraire aux propos du Premier ministre », a ajouté Steven Vandeput (N-VA).

Charles Michel avait affirmé mardi à la Chambre que le gouvernement fédéral étudiait toujours l’implication juridique de la proposition française, articulée autour de l’avion de combat Rafale du groupe Dassault Aviation.

Le 7 septembre dernier, à l’échéance du délai fixé pour remettre une offre dans le cadre de la procédure lancée par la Défense, seules deux agences étatiques ont répondu – promouvant l’une le F-35 Lightning II du constructeur américain Lockheed Martin et l’autre l’Eurofighter produit par le consortium éponyme, qui réunit le groupe britannique de défense et de sécurité BAE Systems, Airbus Defence & Space et l’italien Leonardo.

Au lieu de s’inscrire dans le cadre de l’appel d’offres, la France a proposé un « partenariat approfondi et structurant » fondé sur le Rafale et une implication belge dans le développement d’un avion de combat de nouvelle génération, envisagé par la France et l’Allemagne à l’horizon 2040 dans le contexte d’une relance de la défense européenne.