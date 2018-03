Réponse les 1/8 de finale de la Ligue des champions auront lieu à Londres et à Manchester

TASS, le 7 mars. Réponse de la rencontre 1/8 de finale de la Ligue des champions de football se tiendra mercredi à Manchester et à Londres. Suisse de Bâle, qui tentera de récupérer la différence en quatre buts en visite à Manchester City et Tottenham s’efforcera de dépasser la barrière du visage de l’an dernier finaliste du tournoi, l’italien de la Juventus.

« Tottenham » dans la premier league anglaise prend la quatrième place derrière le leader Manchester City sur les 20 points en neuf journées de la fin, dans la Coupe d’Angleterre après la sensationnelle 2:2 « Рочдейлом » dans un rejeu des pupilles de Mauricio Почеттино ont obtenu la victoire avec un score de 6:1. Après cela, le Tottenham hotspur fc a remporté une victoire en championnat sur « Хаддерсфилдом » (2:0). Dans les deux matches de ballons opprims s’южнокореец Heung-Min.

Dans le premier match de 1/8 de finale de la Ligue des champions et le Tottenham hotspur fc a concédé à la juventus, au cours de la première mi-temps avec un score de 0:2 après la prise de Gonzalo Игуаина (2e et la 9e minute). Harry Kane a répondu par un but à la 31e minute, puis additionnel à la première тайму temps Higuain a raté l’occasion de faire un hat-trick sans avoir marqué un penalty. Finalement, à la 71e minute du match de Tottenham Christian Eriksen a apporté à son équipe un match nul 2:2. En cas de victoire ou du résultat nul 0:0 ou 1:1 « Tottenham » sortira pour la première fois en 1/4 de finale de la Ligue des Champions, avant cette « éperons » plus loin, le stade des 1/8 de finale ne passent pas.

Dans la Série italienne Et la Juventus en 11 journées de la fin est à la traîne, le leader du « Napoli » sur un point, en ayant un match en main. Après la première rencontre 1/8 de finale de la Ligue des Champions le club italien a remporté deux victoires dans le championnat « Torino » (1:0) et la Lazio » (1:0). En outre, la Juventus en demi-finale de la Coupe d’Italie après la victoire de Аталантой » et atteint la finale du tournoi.

Les propriétaires ne pourront pas jouer, le défenseur de la Côte d’Ivoire Serge Орье, a reçu la disqualification à cause de l’excès de cartons jaunes, ainsi que le défenseur international Belge Toby Alderweireld, qui guérir une blessure à la cuisse. Chez les personnes en raison de blessures au genou ne jouera pas Juan Cuadrado et Federico Бернардески, sous la question de la participation dans le match Игуаина et Mattia De Sciglio.

Le match aura lieu au stade de Wembley à Londres, le début – 22:45 gmt. Le principal arbitre nommé le tchèque Pavel Kralovec.

« Bâle » essayera de bonheur à Manchester

Le sort de cette confrontation a été largement scellé dans le premier match, plus précisément dans un délai de départ de 23 minutes, lorsque le « City » a réussi trois fois de frapper la porte de l’adversaire, la rencontre finalement s’est terminée avec un score de 4:0. Au cours des trois semaines de Bâle, qui a subi deux douloureux de la défaite. Tout d’abord, les suisses ont cédé la place à la maison « Saint-Галлену » dans le jeu de championnat national, permettant au dirigeant du tournoi de Young Boys, d’augmenter leur avance jusqu’à 14 points. Et 10 jours plus tard à Bâle, a conclu à la Coupe de Suisse, qui a perdu en demi-finale réunion tout de même Young Boys (0:2).

« Manchester City » est aussi à l’échec de la Coupe du pays, de façon inattendue cède la place à des « Уигану » (0:1). Mais alors, où l’équipe de Josep Guardiola ont remporté trois victoires consécutives deux fois avec un score de 3:0 était un peu « l’Arsenal » (en Coupe de la ligue et en championnat d’Angleterre), puis en battant Chelsea (1:0). Les citadins certainement en tête de classement de la premier league anglaise, en avance allant deuxième Manchester United à 16 points.

Dans l’environnement à cause de l’excès de cartons jaunes suisses ne pourra pas aider le défenseur Таулант Xhaka. Au sein du club d’anglais sous la question la participation du milieu de terrain Rahim Sterling, qui est blessé à la hanche, кубковой jeu avec Arsenal.

Le match aura lieu au stade Etihad à Manchester, le début – 22:45 gmt. Le principal arbitre nommé pôle Shimon Марциняк.

En 1/4 de finale de la Ligue des champions sortiront de l’équipe, ont de la victoire sur l’ensemble des deux matches. En cas de match nul au stade suivant passeront des commandes, забившие plus invités balles. Les prolongations et les tirs au but à l’action d’matches ne sont possibles que dans le cas de la symétrie de résultats des premières rencontres.