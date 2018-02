RER: les travaux préparatifs à la reprise du chantier ont débuté sur la ligne Bruxelles-Ottignies

Cette fois, c’est du concret! Après plusieurs reports, le chantier du RER est à nouveau sur les rails. Les travaux préparatifs à la mise à 4 voies ont bel et bien débuté sur la ligne 161 (Bruxelles-Ottignies). Ils sont notamment visibles à Groenendaal et à Hoeilaart. Plus précisément, ces préparatifs concernent la reprise prochaine du chantier RER entre Watermael (région bruxelloise) et Bakenbos (près d’Overijse, en territoire flamand). Selon nos informations, le chantier doit officiellement redémarrer le 28 mars 2018, en présence de François Bellot, ministre fédéral de la mobilité, ainsi qu’en présence de représentants d’Infrabel (gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire). Cette phase du chantier s’étend de Watermael à Bakenbos.

Avancer avec prudence

« Redémarrer le chantier, c’est une bonne nouvelle! Mais nous restons très prudents », explique Philippe Matthis, alias Monsieur RER Brabant wallon, par ailleurs chef de groupe CDH au conseil provincial du Brabant wallon. « Il manque encore de cruciaux éclaircissements sur le financement post-2020 des chantiers, afin de les mener à leur terme ».

Si les humanistes brabançons wallons se réjouissent de la reprise prochaine des chantiers RER, ils se gardent toutefois d’un excès d’optimisme. « Si les travaux peuvent reprendre, c’est grâce au fait que la SNCB et Infrabel disposent d’une enveloppe spécifique issue du Plan d’investissement pour le rail, un plan qui court jusqu’en 2020. Pour la suite, il faudra que les autorités politiques fédérales et régionales puissent signer trois accords de coopération. Il faudra aussi passer le cap du Conseil d’Etat et des 4 parlements du pays. Il y a donc encore du chemin à faire, avant de pouvoir bétonner l’ensemble du projet RER ». Un projet « mobilité » important pour les navetteurs et pour lequel le ministre Bellot avait annoncé un financement d’un milliard d’euros.

Intermodalité des transports

Enfin, Philippe Matthis rappelle que « la question des gares de bus au droit des gares RER doit être réglée ». Et que 5 gares RER du Brabant wallon « attendent encore des réponses essentielles à propos des modalités d’accueil des navetteurs ». Il s’agit des gares de Rixensart, Waterloo, Ottignies, Braine-l’Alleud et Nivelles. Et l’élu de La Hulpe d’insister sur l’intermodalité des transports, condition indispensable à un réseau express régional efficace.

Task-force

« Pour pouvoir trouver des solutions acceptables par tous à propos des gares RER et de leurs abords », dit Cédric du Monceau (échevin de l’Aménagement du territoire à Ottignies-LLN), il faut créer une task-force qui rassemblera les autorités et les acteurs concernés par ce dossier ».

Reste le sort de l’autre ligne RER devant desservir le Brabant wallon. La ligne 124 Bruxelles-Nivelles. Elle accuse encore plus de retard que la ligne 161 Bruxelles-Ottignies. Notamment à cause de problèmes liés aux permis.

A ce jour, la fin définitive du chantier RER est annoncée pour 2029 vers Ottignies. 2031 vers Nivelles. « Mais d’ici là, vers Nivelles, on aura tout de même des trains RER sur la ligne dès 2023, 2024 », avait récemment expliqué François Bellot. Reste à voir si les délais seront enfin tenus. Et en termes d’agenda, les plus optimistes se montrent désormais plutôt sceptiques.