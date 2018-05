Restructuration chez Mestdagh: pas de fermeture de magasin, mais 450 suppressions d’emplois

La restructuration annoncée chez Mestdagh (Carrefour Market) a été confirmée ce lundi matin lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire convoqué par la direction du groupe.

« 450 pertes d’emploi sont envisagées », peut-on lire dans le communiqué publié par Mestdagh. Mais la direction a affirmé lors du conseil d’entreprise qu’elle mise sur des départs volontaires.

Une nouvelle organisation du travail sera également mise en place avec notamment une demande de polyvalence totale et la suppression du 1/4h payé. À l’avenir, les magasins devront également tous rester ouverts le dimanche matin. Par contre, aucune fermeture de magasin n’est annoncée. La direction du groupe ne prévoit pas non plus de franchiser certains magasins comme cela avait été craint. C’est en tout cas, ce qui est affirmé dans le communiqué :

Le groupe annonce encore des investissements « importants » (voir ci-dessous), ainsi que des réductions de frais et un plan de relance commerciale.

Jeudi dernier, les représentants syndicaux avaient reçu une convocation pour un conseil d’Entreprise extraordinaire ce lundi 7 mai à 9h30. Ce qui laissait présager de mauvaises nouvelles pour l’emploi.

Le groupe Mestdagh est en difficulté. Le chiffre d’affaires ne cesse de baisser depuis 6 ans avec une nouvelle perte en 2017. Cela fait longtemps qu’une restructuration était dans l’air.

Mestdagh précise que le marché de la grande distribution traverse une période difficile où la concurrence est rude, notamment avec l’e-commerce. « La volonté de la direction de Mestdagh est de ramener l’entreprise sur le chemin de la rentabilité e maintenant le modèle actuel, qui combine des magasins affiliés, ainsi qu’une présence locale forte », explique-t-il.

Le groupe compte ainsi réorienter son offre notamment vers une offre locale, flexitarienne et bio. Il parle aussi d’introduire « un concept innovant » dans ses boucheries et poissonneries en proposant, par exemple, des produits « traiteur ».

Pour cette raison, le groupe prévoit d’investir plus de 21 millions d’euros supplémentaires pour remodeler ses magasins. Le nouveau modèle misera sur « l’innovation et la digitalisation » ainsi qu' »une offre de service multi-canal » dont la livraison à domicile.

Mestdagh c’est 83 Carrefour Market et 2700 travailleurs en Belgique.

