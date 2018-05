Restructuration chez Mestdagh: tous les Carrefour Market du Brabant wallon fermés ce lundi

Alors que le couperet est tombé ce lundi matin, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire convoqué par la direction du groupe, le personnel s’est réuni un peu partout pour faire le point : le nombre d’emplois perdus, les magasins impactés, les profils visés… les assemblées générales ont été l’occasion pour les travailleurs de prendre la mesure de la restructuration annoncée dans la matinée au sein du groupe Mestdagh.









Le couperet est tombé ce lundi matin, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire convoqué par la direction du groupe: 450 emplois seront supprimés. – © RTBF

Ce lundi midi, au magasin de Wavre, « le personnel était sous le choc, nous a expliqué Christophe Bouvier, secrétaire permanent au SETCa Brabant wallon. 450 emplois, rapportés aux 2700 travailleurs et au 83 Carrefour Market que compte le groupe, cela représente en moyenne dix travailleurs en moins par magasin ! A l’échelle du groupe, cela fait beaucoup ! Ils se demandent comment ils vont faire pour encore faire tourner la boutique avec autant de personnes parties. »

Que sait-on au juste sur la répartition de ces suppressions ? « On sait peu de choses pour le moment si ce n’est que dans les 450 personnes appelées à quitter le groupe, il y a 90 ouvriers ; tout le reste, ce sont des employés. »

L’annonce, on l’a dit, a créé l’émoi au sein des travailleurs wavriens, qui ont décidé de ne plus travailler ce lundi. Résultat : le magasin est fermé. « On a invité les clients encore présents à terminer leurs courses. »









Tous les Carrefour Market – Mestdagh du Brabant wallon sont fermés ce lundi – © Tous droits réservés

Mais Wavre ne sera pas le seul en Brabant wallon à fermer ses volets ce lundi. « Tous les magasins du Brabant wallon seront fermés. Et pour les prochains jours, il est encore trop tôt pour se prononcer. On verra. »

Reportage et direct d’Elisabeth Groutars dans notre journal de 13h: