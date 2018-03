Retour à Berck: un bon dessin animé, a régénérés « Soyuzmultfilm »

L’image mise à jour de l’Oncle Fedor

L’oncle Fedor a remplacé l’image. Il a eu une sœur. Le facteur Печкин eut la voix d’Ivan Okhlobystin, et la mère de l’Oncle Fedor — la voix de Julia men’chovoj. Quelles autres surprises attendent les spectateurs — dans le matériau TASS.

Le nouveau format

Non seulement changé les héros de la bande dessinée, mais d’abord son format. La série est déjà pas 13-15 minutes pour bien raconter une histoire, et à seulement 6 minutes. Une telle approche s’explique par le fait que la nouvelle « Babeurre » sera le spectacle. Et si au-dessus de la première série de travaux dans le studio agissait de quatre mois, les préparer pour les quatre à cinq semaines chacune. À la fin de l’année sera un pool de huit à dix séries, et en seulement trois ans sera créé le 30 séries, a déclaré aux journalistes, le président du conseil d’administration de studios Soyuzmultfilm » Juliana Слащева.

Ce projet est relancé « Soyuzmultfilm » a souhaité l’ambition et vous obtenez de nous ou non. La phase de préparation a duré six mois, directement dans le studio — quatre mois. Au-dessus de la peinture a travaillé une équipe de plus de 30 personnes, dont je suis très reconnaissante

Juliana Слащева

le président du conseil d’administration de studios Soyuzmultfilm »

Галчонок

Галчонок

Les créateurs du film ont cherché à conserver la même technique d’animations dessinées à la main, dans lequel ont été faites les premières images, donc un clin d’œil, malgré la technologie numérique, se regarde comme un bon vieux, familier depuis l’enfance. La continuité est et lors de la rédaction de l’équipe — Галчонка, qui est représenté par une sorte de vivant messager, des voix Olga Golovanova, la fille de Marina Vinogradova, озвучивавшей Oncle Fedor dans les dessins animés années 1978-1984.

Oncle Fedor

Les plus grands changements ont eu lieu avec le personnage principal est un garçon, dont les parents ont appelé l’Oncle Marcel. Probablement, pour l’amour de l’autonomie et de la prise de décision. Le garçon a grandi, lui, près de neuf ans, les traits du visage sont devenus plus minces, la rougeur de moins prononcée, et le plus important — a changé de coiffure. Maintenant, ce n’est pas les cheveux longs sur la raie, comme домовенка Kouzi, et à la mode de brossage. Les cheveux sont restés de roux, mais les yeux des bleus est devenu noir.

Oncle Fedor

Oncle Fedor

« Ni dans l’une de la série de bande dessinée Oncle Fedor n’était plus lui-même, parce que dans toutes les séries il était différent, en accord avec leur temps. Nous avons maintenant fait la même chose, fait le garçon, qui est contemporain pour les enfants d’aujourd’hui », — a dit le TASS, le directeur des studios de cinéma de Boris Машковцев.

Papa et maman

Papa et maman en comparaison avec la manière de l’Oncle Fedor n’ont pas changé beaucoup. La maman du garçon rectangulaire, la monture des lunettes a remplacé l’ovale, toujours vêtue de l’aiguillette et le fait безапелляционные de la demande sur n’importe quel sujet.

Maman et papa avec sa fille à la Foi Павловной

Maman et papa avec sa fille à la Foi Павловной

« J’ai beaucoup aimé la mère, elle est tellement à la mode. Du point de vue de caractères, ils sont restés les mêmes, rien n’a changé, que le bien. Les gens qui font maintenant la bande dessinée, notamment avec l’urgence du respect de la source. Comme c’est cool que cette histoire ne s’arrête pas là et continue et, peut-être, recevra une longue durée de vie. Peut, mes petits-enfants vont regarder », dit Julia Menchov, озвучивавшая la mère de l’Oncle Fedor.

Papa d’un garçon dans le film est absorbé par le travail scientifique et le soin de la nouvelle fille de la nouvelle héroïne de la bande dessinée. Comme dans le classique de l’intrigue, les parents n’est pas à l’Oncle Fedor. Pour joindre à eux, il peut seulement grâce à la vidéo, déjà descendu de la ville appartement dans le village. Dans le dessin animé, que les auteurs se sont efforcés de rendre compréhensible d’enfants aujourd’hui, beaucoup de gadgets et de l’argot, associé à leur utilisation, lorsque, par exemple, le pape dit à ma mère: « T’dans le navigateur, il fallait une voix masculine choisir, journée de la femme souvent à droite et à gauche de la confusion ».

Postman Печкин

Malfaisant, mais pas mal de postier Печкин aussi fidèle à lui-même, il a remplacé le chapeau sur la casquette. Igor Ivanovitch vivement intéressé les habitants de la maison de village et leur apprend la vie. « Au début, vous m’des comptes списываете », déclare le héros Ivan Okhlobystin.

L’acteur, озвучивавший postier, a déclaré que la norme pris classique de la série.

« J’ai essayé de répondre au mieux à ce adéquate Печкину. Il est un peu ce маньячный mec. Il est devenu посовременнее, попсихопатичнее », a déclaré Okhlobystin, exprimant l’espoir que les déclarations de son personnage deviennent ailés expressions. Par exemple: « le Vélo cassé. Maintenant, je n’ai pas de vélo ni de la crème glacée ».

Postman Печкин

Postman Печкин

Chat et chien

Матроскин, dont la voix de Mikhail Efremov, toujours вальяжен et рачителен. L’ampoule, une voix qui a donné Garik Soukatchev, réalise ses фототаланты dans le monde numérique, en faisant de la publicité et, en faisant un « селфи dans la forêt avec des lapins. » Les dialogues entre les personnages sont pleins d’humour, que l’amendement de la modernité.

Ampoule: « J’ai, entre autres, spécial puces attendra ».

Матроскин: « Alors sur la rue vivre idn. Je les puces dans la maison n’a pas besoin ».

Le chien de la Boule et de la côte Матроскин

Le chien de la Boule et de la côte Матроскин

Vera Pavlovna et Tama Tama

L’intrigue des deux premiers (et les journalistes ont montré une seconde, jusqu’à ce que раскрашенную la série) tourne autour de deux nouveaux personnages de dessins animés — la soeur de l’Oncle de Fiodor Foi Pavlovna et son nouvel ami — un rongeur, qui est un hybride des protéines et des renards.

Bien sûr, le premier « Babeurre » a été très forte. Mais l’humour est maintenant devenu plus cynique, plus dur, et si vous commencez à ajouter des plaisanteries, le film est très mauvais. Et le mal que nous ne voulons pas

Michael Солошенко

le réalisateur de « Babeurre »

L’animal sur le nom de Tama Tama, un des mystères de la série, que les auteurs encore à découvrir.

Le plus jeune enfant dans la famille en général prévisible de la ligne de l’histoire, depuis la fin de la bande dessinée « l’Hiver dans le Babeurre » les parents Oncle Théodore, allaient à la « deuxième enfant de sortir ». Plusieurs décourage le nom de la fille de Vera Pavlovna se référant à un même personnage de la mer caspienne, et disant que la bague jusqu’à présent dans le dessin anim le pape appelle Paul. D’ailleurs, dans son récit d’Edouard Ouspenski papa s’appelait Dmitry.

Les auteurs promettent encore de nombreuses surprises, notamment dans la vie d’un facteur Печкина apparatra romantique en ligne. Et c’est ce que ne sera pas, selon la direction du studio, c’est tchernihiv, de la brutalité et de la satire politique.

Postman Печкин

Postman Печкин

« Nous avons un très grand spectateur de gamme: c’est un dessin animé pour adultes et pour enfants. Oui, bien sûr, le premier « Babeurre » a été très forte. Mais l’humour est maintenant devenu plus cynique, plus dur, et si vous commencez à ajouter des plaisanteries, le film est très mauvais. Et le mal que nous ne voulons pas », — a déclaré le TASS réalisateur pilotes de séries de Michael Солошенко.

La première du film aura lieu au début d’avril sur le canal officiel des studios de cinéma dans YouTube. Dans télévisé en direct de la première série de la nouvelle « Berck », probablement, il sera possible de voir à la fin de 2018.

Catherine Efimova