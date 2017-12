Retour sur près de 60 ans de discours de Noël

Un discours royal a été livré ce dimanche par le roi Philippe à l’occasion du réveillon de Noël. Mais d’où vient cette tradition?

Le premier discours royal en Belgique remonte à 1959 et a été instauré par Baudouin, s’inspirant du modèle de l’autre côté de la Manche.

Rapprocher le chef de l’Etat de la population

En Angleterre, explique le journaliste spécialisé Christian Laporte, cette tradition a été lancée par George V: « En faisant un message radiophonique, c’était manière de rapprocher le chef de l’Etat de la population. »

Année après année, roi après roi, la tradition perdue. Si ce message royal de Noël se veut aujourd’hui plus moderne, il garde une constante: il se veut fédérateur, axé sur les valeurs, évoquant l’actualité mais aussi parfois des choses plus personnelles.

On retient notamment le discours du roi Albert évoquant ses difficultés de couple. « Certains y ont vu une reconnaissance implicite des origines royales de Delphine [Boël], mais du côté du Roi c’était pas tout à fait son intention. Cela consistait à dire qu’il s’était presque officiellement remarié avec la reine Paola et que plus rien ne pouvait les séparer, » analyse Christian Laporte.

Quelques polémiques

Il y a aussi eu quelques polémiques. Notamment lorsque le roi Baudouin a fait une allusion à l’avortement, laissant deviner ses réserves. Ou encore lorsque Albert II a, aux yeux de certains, laissé sous-entendre sa peur de la montée de la N-VA.

Mais précisons que le Roi doit de toute façon avoir l’approbation du Premier ministre avant de délivrer son message. Mais par qui est écrit ce discours?

« Normalement le Roi devrait écrire lui-même son discours, » explique Christian Laporte. « Le roi Philippe le fait. C’était moins le cas sous le roi Albert II où on reconnaissait souvent la plume de son chef de cabinet ».