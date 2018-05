Réunions de la vérité historique s’est ouvert à moscou le Musée de la Victoire

Réunions de la vérité historique au Musée de la Victoire sur le mont poklonnaïa à moscou

© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Le Musée de la Victoire sur le mont poklonnaïa à moscou a ouvert mardi un nouvel espace d’exposition, où sont représentés les principaux faits et des preuves documentaires de la Grande guerre Patriotique, rapporte le service de presse du musée.

Je n’tenté aujourd’hui de spéculer sur la Seconde guerre mondiale, chercher « sa vérité » et les différentes excuses, la vérité de cette guerre d’une. Je suis convaincu que toutes les preuves concluantes représentés dans cette Salle, devraient aider à mettre les points sur les « i » et de sauver la vérité sur ces événements », – a déclaré le directeur du Musée de la Victoire d’Alexandre d’Écolier.

À la cérémonie sous-ministre de la culture de la Fédération de russie, Vladimir Medinsky, ainsi que des invités étrangers, en particulier, les dirigeants et les représentants militaires historiques et des musées des états-UNIS, du Brésil, du Canada.

Le fondement de la Salle d’exposition de la vérité historique sont des expositions du fonds du Musée de la Victoire, le musée allemands antifascistes, les matériaux Russe des archives d’état de кинофотодокументов, actualités des collections personnelles. Ici vous pouvez voir un portefeuille de Georges Joukov, avec laquelle il est allé sur le rapport à Staline, l’appareil photo « Фотокор-M », utilisé pour la prise de vue de la parade du 7 novembre 1941, et d’autres artefacts.

Dans la nouvelle salle, reportez-vous toute la terrible figurante de la Grande guerre Patriotique – contre les pertes financières de l’Union Soviétique, détruit les villes et les établissements humains à des morts de soldats et de civils. Photos, actualités, articles ménagers, des armes, des journaux, des affiches, des objets personnels et des documents – tout cela, dans l’esprit des créateurs de l’exposition, permettra non seulement émotionnellement à plonger dans l’ambiance militaire de l’époque, mais pour l’occasion avec une profondeur spéciale de prendre conscience que nous devons nous rappeler non seulement sur les héros de la guerre, mais aussi sur les victimes de ces terribles années, a ajouté le service de presse du Musée de la Victoire.