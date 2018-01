Reuters: la cause de la mort du musicien Tom Petty est devenue une overdose de médicaments

Musicien de rock de Tom Petty

© Photo by Amy Harris/Invision/AP

TASS, le 20 janvier. Судмедэксперты établi la cause de la mort de l’american rock » par Tom Petty. Comme l’a rapporté samedi l’agence Reuters, le musicien est décédé d’une overdose accidentelle de certains médicaments.

Selon les informations de l’agence, dans le sang Petty a été trouvé un mélange de sept substances de plusieurs types d’analgésiques, les somnifères et les antidépresseurs.

Le musicien a trouvé en octobre dernier, dans sa maison de la ville de Malibu (Californie) dans un état critique. Il a constaté l’insuffisance cardiaque, l’artiste a été transporté à l’hôpital où il est décédé plus tard.

Tom Petty est né le 20 octobre 1950, il a connu la célébrité dans les années 1970, en parlant avec le groupe de Tom Petty and the Coeurs. Le groupe a sorti plusieurs singles, dont American Girl (« American girl »), Free Fallin’ (« chute Libre »), Listen to Her Heart (« prête l’oreille à son coeur ») et quelques autres. En 2002, le groupe a été inclus dans le Hall de la renommée du rock and roll.

Petty a également publié trois albums solo, et a collaboré et a joué avec Bob Dylan, et George Harrison.