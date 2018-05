RFS condamné à une amende de 30 mille francs pour le comportement des supporters lors du match France – Russie

Avant le match France – Russie au stade de Saint-Pétersbourg »

© Viacheslav Evdokimov/TASS

TASS, le 8 mai. La fédération internationale de football (FIFA) une amende de l’union Russe de football (RFS) sur 30 mille francs suisses (environ 25 €milliers) pour le comportement discriminatoire de fans sur un match amical entre les équipes de la Russie et de la France. Ce sujet communique le service de presse de la FIFA.

La rencontre s’est déroulée le 27 mars de l’année en cours à Saint-Pétersbourg et s’est terminée par la victoire des français, avec un score de 3:1. Après le jeu, dans un certain nombre de rapports des MÉDIAS étrangers ont des informations sur discriminatoires кричалках de la part des supporters de l’adresse de plusieurs joueurs de l’équipe de France. Plus tard, entraîneur français de l’équipe nationale Didier Deschamps a déclaré que la délégation française n’a pas remarqué la discrimination dans le match.

De la FIFA note que la cause de la punition de l’acier « discriminatoire de chant » les fans dans le stade.

En avril, la FIFA a notifié RFS sur le début de l’enquête en relation avec des cris injurieux depuis les tribunes lors du match entre les équipes de la Russie et de la France. Un officier de la RAF sur la lutte contre la discrimination Alexis Смертин dans une interview TASS avait dit que l’EURO est prêt à apporter de la FIFA un soutien complet à ce sujet. Plus tard, on apprend que le ministère russe de l’intérieur le début de la vérification visant à établir toutes les circonstances de l’incident.