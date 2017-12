MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Le comité exécutif Russe de football (RFS) a approuvé le transfert de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE) et la ligue de football Professionnel (PFL) des droits sur les compétitions à partir de l’été 2018 à l’été 2022. A déclaré aux journalistes le chef de la RFS Vitali Moutko.

Les droits actuels sur la tenue de la compétition, les deux ligues se termine à la fin de la saison 2017/18.

« Nous avons prolongé les contrats de RÉPÉTITIONUNE et PFL jusqu’en 2022, mais pour le PFL avec la réserve. Nous avons approuvé le plan de mise en œuvre de la stratégie, il est composé de plusieurs éléments », a déclaré Moutko.

RÉPÉTITIONUNE est le deuxième niveau de la ligue dans le championnat de Russie et organise des concours de championnat du pays à partir de 2011. De la participation de 20 équipes de toute la Russie, dont deux à l’issue de la saison se trouvent directement dans la Fédération de football de la premier league (premier league), encore deux à jouer les barrages pour la possibilité d’entrer dans la premier league, cinq sont dans une ligue de niveau inférieur.

PFL est la troisième force de la ligue russe du championnat. Elle est divisée géographiquement en cinq zones: « l’Ouest », « Centre », « Sud », « Oural-Приволжье » et « Est ». Dans chaque ligue participent de six à 17 équipes, dans le championnat participent 65 clubs. À la fin de la saison de chaque zone donnent une équipe à RÉPÉTITIONUNE et aussi, par un club est éliminé de la ligue à un niveau inférieur.