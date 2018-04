RFS examinera la plainte Катрича contre moscou « Dynamo », le 11 avril

Anatoly Катрич

© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, le 9 avril. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. La chambre de résolution des litiges Russe de football (RFU), le 11 avril, décide de réclamation, le milieu de terrain du Dinamo moscou Anatolie Катрича, qui a demandé à l’organisation de la cause des dettes de la part du club. Ce sujet TASS a rapporté à la RAF.

« La déclaration de Катрича longtemps été à la RFU, la réunion sur elle se tiendra le mercredi », – a dit à la chambre de résolution des litiges.

Sur le compte de 23 ans, le footballeur de 4 matchs dans la saison actuelle de championnat de la Russie, a également Катрич a participé à une rencontre de la Coupe de Russie contre нальчикского de « Spartacus » (0:0, 2:4 aux tirs au but) et la camaraderie de jeu) contre la Russie (0:3). Le milieu de terrain ne s’est rationnel l’action dans ces matches, et en 2018, il n’a jamais frappé à la demande de la « Dynamo » sur le jeu.

Катрич est un diplômé du club de moscou, l’équipe de « Dynamo » il parle à partir de 2015. Tout sur le compte du joueur 2 buts en 49 matches en bleu et blanc. Lors de cette Катрич a été reconnu comme le meilleur milieu de terrain de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) dans la dernière saison.

Auparavant, TASS a rapporté que le 11 avril RFS aussi prendra une décision concernant l’action de milieu de terrain Alexandra Сапеты à la « Dynamo », qui a l’intention d’obtenir une indemnisation pour la rsiliation du contrat. Un jour plus tôt, avec la participation de l’entraîneur des bleu et blanc, Dmitri Khokhlova se tiendra une réunion sur l’affaire d’un autre ex-joueur de la « Dynamo » de Paul Погребняка. En janvier, le club de la capitale unilatéralement rompu le contrat avec 34 ans d’avant en raison de violations répétées du contrat de travail. Pogrebnyak a demandé à la RAF avec l’exigence d’une indemnisation financière de la part de la « Dynamo ».