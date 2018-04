RFS: Fernandez a reçu la possibilité de jouer en sélection dans les matches officiels de la FIFA et de l’UEFA

Mario Fernandes

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Le défenseur du CSKA Mario Fernandes, ayant cessé d’être considéré comme легионером la décision du comité sur le statut des joueurs Russe de football (RFS), eu l’occasion de jouer pour l’équipe nationale de la Russie dans les matches officiels sous les auspices de la fédération Internationale de football (FIFA) et l’Union des associations européennes de football (UEFA). Ce sujet TASS a rapporté le vice-président du comité Ivan Shabanov.

La réunion de jeudi, le comité sur le statut des joueurs a enlevé Fernández statut de « légionnaire ».

« Lors de l’examen d’aujourd’hui de l’affaire ont été présentés les éléments de preuve nécessaires, selon lesquels le joueur de Mario Фигейро Fernandez pourrait être reconnu нелегионером dans le sens où il est défini par la RAF et par le règlement de la compétition. Autrement dit, нелегионером reconnaît le joueur qui a le droit de s’exprimer dans les compétitions officielles, les matches de l’équipe nationale de la Russie », – a dit Shabanov. « Actuellement, Fernandez peut agir dans les matches officiels de la FIFA et de l’UEFA, puisque la décision du comité sur le statut entrera en vigueur immédiatement. Avant cela, Fernandez a joué seulement lors des matchs amicaux: il a été considéré comme un candidat à l’équipe nationale, mais d’une autorisation de ce qu’il va représenter l’équipe nationale de Russie, Fernandez n’était pas », – a déclaré l’interlocuteur de TASS.

« La déclaration à l’adresse du comité footballeur, a reçu la semaine dernière. Aujourd’hui a été planifiée la réunion du comité, à l’ordre du jour de laquelle a été inscrite à l’examen de cette déclaration », a ajouté le chef adjoint de la commission.

Selon les règles de la FIFA, pour un changement de sport la citoyenneté, le joueur n’ayant pas de parents (père, mère, grand-mère, grand-père) à partir d’un pays, de l’angleterre, de laquelle il veut agir, doit vivre ne l’est pas moins de cinq ans. Fernandez agit pour le CSKA moscou à partir de 2012, le 13 juillet 2016 brésilien a reçu la citoyenneté russe, et le 7 octobre 2017, il a fait ses débuts pour l’équipe nationale de la Russie dans un match amical avec l’équipe de Corée du Sud (4:2). Plus tard, le défenseur a passé deux matchs amicaux avec des équipes de l’Iran (1:1) et l’Argentine (0:1). Le défenseur été considéré comme un candidat pour participer à la Coupe des confédérations, mais n’a pas été inclus dans la demande, comme l’a annoncé, pour cause de blessure.

La slection de la Russie en juin-juillet, participera à la coupe du monde. L’équipe de Stanislas Черчесова jouera dans le groupe A, l’ensemble des équipes de l’Arabie Saoudite, de l’Égypte et de l’Uruguay. Avant le tournoi, l’équipe prévoit de passer le contrôle du jeu le 30 mai en Autriche locale de l’équipe et le 5 juin avec les turcs, à Moscou.