MOSCOU, le 4 mars. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. L’arbitre du match « Zénith » – « Amkar » Vladimir Сльдяков a la rencontre essentiellement et de manière cohérente. Une telle opinion TASS a exprimé le chef du département de l’arbitrage et d’inspection Russe de football (RFS) André Будогосский.

Le match du 21-ème tour du championnat de Russie a eu lieu à Saint – Pétersbourg, samedi et s’est terminé avec un score de 0:0. À la 67e, 94e et de la 97e minutes avec les champs ont été supprimés, les footballeurs d’Alexandre Erokhine, Domenico Criscito et Nicolas Oiseaux. Après le jeu, l’arbitre a été critiqué de la part de l’entraîneur-chef des « Zénith » de Roberto Mancini.

« Il faut comprendre que le match a été très difficile, et le juge a été fondamentale et conséquente. Le nombre de cartes rouges n’a aucune importance: il ya le football et les règles du jeu, suivies par l’arbitre. La qualité de l’arbitrage est déterminée par d’autres paramètres, notamment sur la validité du prononcé de visite. L’inspecteur dispose de 48 heures pour les revoir et de s’exprimer », a déclaré Будогосский.

Il a souligné que les épisodes de match seront examinées de contrôle par la commission de qualification de l’EURO. « Ce match sera considéré contrôle de qualification de la commission, mais ne sais pas quand », – a déclaré le chef du département de l’EURO.

Сельдяков s’est trompé seulement lors de la dernière carte rouge

Selon Будогосского, à la septième compensée à un match minute Сельдяков s’est trompé, en oubliant après deux cartons jaunes afficher defender « Амкара » Nicolas Objets d’un carton rouge. « Cette erreur a le caractère méthodique, il n’est pas grossier, n’est pas essentielle et n’est pas de base pour les lettres, déclarations et protestations. C’est une erreur, qui concerne uniquement le jugement que l’arbitre aura lieu la conversation. Il a dû, après le deuxième carton jaune de montrer immédiatement le rouge, ce qui ne l’a fait, mais cette suppression n’est pas annulé », a noté le chef du département de l’arbitrage.

« La décision du juge est de spécifier le joueur, qu’il tire, qu’il s’agisse d’un avertissement ou d’une suppression d’un champ. Il ya des situations où le juge peut oublier le carton rouge, mais l’essentiel ne change pas. En outre, dans le protocole d’une inscription sur la suppression de la deuxième carton jaune dans le processus de jeu », a – t-il ajouté.

Après le 21-ème tour du championnat de Russie « Zénith » est tombé à la quatrième place dans le classement, en tapant 38 points. « Amkar » se situe à la 14e place du classement avec 22 points.