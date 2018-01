Chef du département de l’arbitrage et d’inspection Russe de football de l’union André Будогосский

MOSCOU, le 4 janvier. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. L’inexécution d’une de football arbitres de règlements sur la préparation physique et de la théorie jusqu’à ce qu’il demeure le point le plus faible russe de juger. Ce sujet TASS, a déclaré le chef du département de l’arbitrage et d’inspection Russe de football (RFU), André Будогосский, résumant en 2017.

« L’inobservation des règlements de la préparation physique jusqu’à ce qu’il continue d’être notre « talon d’achille ». La première de nos tests, quand je suis arrivé au ministère, montré que nous avons 65 personnes n’avaient pas respecté la réglementation des examens de la préparation physique et de la théorie; cet été de ces personnes était déjà 44. À première vue, le chiffre va diminuer, ce qui ne peut pas se réjouir, mais il est encore un assez grand nombre. Et dans le fond ce sont les juges qui travaillent dans la deuxième division – c’est pour les jeunes arbitres, de ce qui est encore plus triste », a déclaré Будогосский.

« La tendance au contrôle serré dans ce sens de la part du département et le comité judiciaire va se poursuivre », a ajouté l’interlocuteur, en commentant le bilan de 2017, pour la russie d’arbitrage.

Il a souligné que le nombre des juges en russie, le football a été réduit, au détriment de ceux qui n’ont pas passé de la réglementation. « De nos documents, ces arbitres ne sont pas jugés de la saison en cours, à l’exception des juges de la premier league, qui est l’occasion de reprendre les normes, si ils ont quelque raison de leur pas passé. Considérant que, dans une première approche des examens n’est pas passé de 65 juges, nous avons optimisé la composition des juges, où a augmenté le nombre de jeux qui tombe sur chaque arbitre, et c’est formidable », a déclaré Будогосский.

« Auparavant, le juge passé sur un jeu pendant un mois et demi, mais cette charge ne donne rien pour la croissance professionnelle. Maintenant les arbitres passent de trois à quatre matches en un mois, a expliqué le chef du département. – De sorte qu’aujourd’hui il y a environ 240 juges, nous nous en tiendrons à ce chiffre, il nous permet d’optimiser la charge de travail.

Le 11 décembre, les matchs de la première partie de la saison 2017/18 du championnat de Russie. La saison après la trêve hivernale reprend en mars 2018.

Le juge a travaillé assez bien

Au cours de la dernière année, le corps judiciaire a souvent été l’objet des critiques de la part des dirigeants et entraîneurs de clubs. Le président de la RFS Vitaly Moutko, temporairement приостановивший son activité dans l’organisation, a dit qu’il fait confiance à la direction du département de jugement et d’inspection.

« Si parler de l’impression générale du travail des juges, dans l’ensemble, ils ont travaillé pendant un assez bon niveau, a souligné le Будогосский. – Bien que je ne vais pas cacher que novembre nous avons formé un échec, nous avons fait étrangement beaucoup d’erreurs. Il est très important de comprendre pourquoi c’est arrivé. Je suppose que l’une des raisons est devenue la fatigue des arbitres, non pas physique, mais psychologique, qui s’accumule de matches ».

« Maintenant qu’il faut que nous recevions l’unité, entre guillemets, « compétents » les juges de bon niveau, nous pourrions utiliser dans la plupart de nos matches. Il est entendu que, comme dans une équipe de football il y a des chefs, et nous avons haut de gamme des juges, qui est fiable et bien passent leurs jeux. Nous leur faisons confiance les plus complexes de la compétition et nous voulons que les jeunes juges pris au même niveau », a déclaré le chef du département.

Tous les juges auront lieu en profondeur медоследование

En février, les russes, les arbitres effectueront d’entraînement de la collecte en Turquie. Devant lui, les juges passeront un examen approfondi dans les centres médicaux spécialisés.

« Je veux exprimer la reconnaissance Russe de football de l’union, car, auparavant, ces enquêtes ont été menées. En outre, pour la première fois à l’enquête, nous connectons les juges de la catégorie « A », qui travaillent sur les matches RÉPÉTITIONUNE [de Football de la ligue nationale]. Nous voulons inviter trois juges RÉPÉTITIONUNE, qui ont fait leurs preuves, est Stanislav Vasiliev de Izhevsk, Eugène Кукуляк de Kalouga et Alexander Boris de France », – a déclaré Будогосский.

« Nous les avons vus sur la collecte de Izhevsk été observé pendant la deuxième moitié de l’année, et ils ont montré qu’il n’en vain nous voulons les inviter à un rassemblement dans la Turquie. Je veux dire qu’avec l’arrivée d’Alexandre Egorov au poste de vice-chef du département, nous avons fondamentalement changé l’image des juges de première division. Nous avons eu un gros problème avec le nombre de juges, il restait 10 à 12 personnes selon le travail à la ronde, ce que n’est pas suffisant. Alexandre A. a pu sélectionner des juges, qui seront invités à la Coupe RÉPÉTITIONUNE, puis peut tomber sur des matchs de RÉPÉTITIONUNE, nous l’espérons », a déclaré l’interlocuteur de l’.

Le département de la forme propre classement des arbitres

Selon Будогосского, maintenant comité judiciaire calcule la cote russes arbitres à l’issue de 2017. « Pour nous, il est très important de voir qui et comment a fonctionné la saison, et le classement donne la possibilité d’amener de tels résultats. Nous voulons que c’était un modèle de fonctionnement », a déclaré le chef du département.

« En lui nous incluons le score moyen des évaluations de jugement, il ya des indicateurs tels que le taux de fiabilité de l’arbitre. Pour chaque positivement travaux de jeu, le juge est un facteur spécifique. Plus dans le classement tient compte de l’exécution des règlements de la préparation physique, la théorie et ainsi de suite. La cote est de nature expérimentale, nous avons proposé à la fin de 2016, et le comité judiciaire a proposé de les chasser par tous les juges, pour voir comment il fonctionne », a raconté un employé de la RFS.

À l’issue de la saison 2016/17 le meilleur russes arbitre est devenu Vladislav Bezborodov. « Le meilleur arbitre, nous avons déterminé à la fin de la saison. De classement en 2017, nous aurons des indicateurs pour leur fournir le comité exécutif de l’EURO à la fin de la saison 2017/18. Maintenant, le classement est le caractère interne, il touche à nos structures et est un indicateur qui ce qui a fait », a déclaré Будогосский.

Élaboré un programme de Talents et mentors

Aussi Будогосский a raconté que l’année dernière, l’EURO a développé et a terminé à trois niveaux du programme de formation des arbitres Talents et mentors. Sa première étape est les jeunes, les juges qui travaillent sur les matches Amateurs de football de la ligue dans leurs régions. « Il y avait 90 personnes, nous avons sélectionné 18, qui vont travailler sur des jeux de la jeunesse en championnat », a déclaré le chef du département de l’arbitrage.

La deuxième étape comprend les juges, qui sont attirés par la jeunesse первенству. « Il reste que 23 personnes, ils ont passé beaucoup de jeux. Selon les résultats de leur évaluation, nous avons beaucoup de gars transféré à la deuxième division », a ajouté l’interlocuteur de l’TASS.

À la fin de 2017, le département a élaboré et publié une brochure, où sont rassemblées toutes les informations sur le passage des arbitres de programmes de formation et à leur participation dans les frais. Selon Будогосского, ces matériaux ont été distribués aux membres du comité exécutif de la RFS et envoyés dans les régions « pour tous vu à quel niveau ont obtenu du juge, et en quoi il faut continuer à travailler ».

Personne n’est à l’abri d’erreurs

En 2017, les juges en raison d’erreurs dans les matches du championnat de la Russie a diminué la charge sur le jeu. Pour les plus graves erreurs de certains juges ont été temporairement transférés de la catégorie « Pro » dans la catégorie « A », ce qui permettait de travailler uniquement sur des jeux de priorit RÉPÉTITIONUNE. Lors de la saison 2017/18 dans la premier league a débuté le juge Paul Кукуян.

« Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les juges qui ont travaillé dans le championnat de Russie. Les jeunes juges, auxquels ont été quelques-unes des observations qui a commencé à montrer un emploi stable est un Art Tchistyakov à partir d’Azov et le Roman Галимов de Oulan-Oude. J’ai envie de les soutenir, parce qu’ils ont bien tenu sa partie de la saison, il est encourageant de constater qu’ils ont tiré des conclusions sur les recommandations et les observations qui ont été. Aujourd’hui, nous nous sommes tournés sur leurs travaux sur les terrains de football », a déclaré Будогосский.

« Tiens également à soutenir Paul Кукуяна, continua – t-il. – Son travail en général est encourageant, mais il lui faut acquérir des juges de l’expérience. En aucun cas, ne принижаю travail des autres juges, peu importe les erreurs qu’ils admettaient, parce que je comprends qu’arbitre du travail est particulièrement difficile dans le sport, en particulier compte tenu de l’humeur de la société et de certains MÉDIAS. Les erreurs sont pour tout le monde, et le facteur humain leur reste, personne n’est à l’abri d’un match à un niveau bas ».

Il ya des problèmes dans le travail des inspecteurs de la deuxième division

Будогосский a noté que l’inspection russe juger décidé d’assez bonne composition en premier league et en championnat RÉPÉTITIONUNE. Cependant, les inspecteurs de la deuxième division, il y a beaucoup de problèmes.

« Pour nous, il est très important pour l’inspecteur a été entraîneur pour les juges, pour qu’il savait et pouvait dire à l’arbitre, au-dessus qu’il faut travailler, où chercher une réserve pour leur propre croissance. Ici, nous avons pour l’instant aucune extrémité de travail, nous allons optimiser à la fois qualitative et quantitative de la composition des inspecteurs », – a déclaré l’interlocuteur.

« Aujourd’hui, tout jugement est construit selon le principe de la pyramide. Si nous sommes dans la base maillon de la – chez les arbitres de championnat RÉPÉTITIONUNE – ne trouvons pas de bons arbitres, la poursuite de la promotion est peut-décrochage, ce que je ne voudrais pas », a ajouté le chef du département.

Karasev est digne de travailler pour la coupe du monde 2018

Auparavant, la fédération Internationale de football (FIFA) a publié la liste élargie des juges pour le travail sur les matches de la coupe du monde 2018 en Russie. Parmi eux, il y a un russe arbitre Sergey Karasev. La liste finale doit être défini au printemps de cette année.

« Nous gardons ses poings pour Sergueï, parce que c’est très statuts et chic arbitre. Très envie, il a pris sa place dans la liste des juges, appuyées sur le championnat du monde. Ce qu’il en est digne, personnellement, moi et mes collègues ne provoque pas de questions. Aujourd’hui, la décision finale reste n’est pas dans notre domaine de compétence, et de la compétence de juges internationaux d’organisations, et j’ai très envie de Sergey avec ses collègues auraient aussi significatif et bonne compétition », a déclaré Будогосский.

Les matches de la coupe du monde auront lieu dans les 11 villes de Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.