RFS mènera une enquête de contrôle du dopage dans le championnat de la Russie dans la période 2012-2015

Un test de dopage

TASS, le 21 décembre. L’union russe de football (RFS) tiendra sa propre enquête de compétition de contrôle du dopage dans le championnat de Russie de football en 2012-2015. La déclaration correspondante est publiée sur le site de la RFS.

L’agence mondiale antidopage (WADA) le 10 novembre, a indiqué que la disposition de l’agence s’est avéré être un fichier électronique de données à partir d’un système de moscou laboratoire antidopage, contenant toutes les informations au niveau de dopage des tests entre janvier 2012 et août 2015. Le 14 décembre WADA a fourni des fédérations internationales, y compris la fédération Internationale de football (FIFA), du comité International olympique (CIO) et les diverses organisations antidopage de l’information de la base de données.

« RFS déclare à propos de la conduite de son enquête, compétition de contrôle dans le championnat de Russie de football 2012-2015, qui, peut-être, se trouve dans la base de données de laboratoire de moscou », – a déclaré dans un communiqué. À la RAF ont rappelé que tous les échantillons remis les footballeurs de l’équipe nationale de la Russie dans le cadre de la préparation de la coupe du monde 2014, le championnat d’Europe de 2016 et de la Coupe de la confédération en 2017, ont été négatifs. Les joueurs russes le club lors de tournois internationaux ces dernières années ont remis plus de 200 tests d’audit n’a pas été révélé une violation de la collecte et de stockage de dopage des échantillons, ils ont également montré un résultat négatif.

Aussi RFS prêt d’apporter le soutien de la FIFA dans la conduite des enquêtes relatives à des cas de violation des règles antidopage russe de football. L’organisation a exprimé l’espoir d’une évaluation impartiale de la part de la FIFA, le CIO et l’AMA.

L’histoire de la question

L’édition britannique The Mail on Sunday (Daily Mail) en juin 2017, a publié un article dans lequel il est allégué que la FIFA organise une enquête à l’encontre de 34 joueurs russes, soupçonnés d’occasion de dopage, dont 23 joueurs qui faisaient partie de l’équipe de Russie à la coupe du monde 2014 et de 11 joueurs. Ces informations aurait reçu le chef de la commission indépendante de WADA Richard Mclaren, qui a mené des enquêtes sur le dopage-cas dans le sport russe. La FIFA a indiqué que l’enquête se poursuit, mais pour le moment aucun des joueurs russes n’est pas accusé de la violation des règles antidopage.

En décembre 2014, le WADA a exempté de moscou laboratoire d’environ 3 millions de dopage des échantillons d’athlètes de différents sports, dont 154 échantillons de footballeurs. Ces échantillons sont stockés dans le laboratoire de Lausanne. Auparavant, WADA a été concentrée sur l’réexaminée de dopage des échantillons avec les jeux Olympiques de Sotchi, mais, comme l’organisation a indiqué la FIFA la semaine dernière, à la mi-janvier 2018 pour lancer le processus d’examen des autres échantillons.

