RFS mis en avant de l’équipe de Russie de football de plage l’intention de gagner la coupe du monde en 2021

L’équipe de Russie de football de plage

© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, le 4 janvier. /Corr. TASS Sergey Fuchs/. L’union russe de football (RFS) a mis au défi par l’équipe nationale de football de plage de remporter le championnat du monde d’ici 2021. Ce sujet TASS, a déclaré le président du comité de beach soccer de la RFS, vice-président de la RFS Sergei Anokhin.

En décembre de l’année en cours de l’EURO a prolongé le contrat de l’entraîneur-chef Michel Likhatchev jusqu’à la fin de 2018.

« Nous Likhatchev parlé du programme de rajeunissement de l’équipe et ont mis tâche à long terme se battre pour la victoire au championnat du monde d’ici 2021. Nous ne remettons la lutte pour l’or de l’année 2019, mais de comprendre que ce sera la tâche primordiale. D’ici à 2021, nous devons sortir à ce niveau que nous avions avant. En 2018, se poursuit le processus de rajeunissement de l’équipe nationale dans le championnat de Russie apparaît dans un certain nombre de commandes, qui seront dotés de jeunes joueurs », a raconté Anokhin.

En 2017, la slection de la Russie dans la cinquième fois dans l’histoire est devenue le vainqueur de l’Euroligue, et a pris la troisième place sur le Межконтинентальном coupe. « 2017, s’est avéré de transition pour l’équipe de Russie, est venu de la nouvelle génération de joueurs, de nouveaux dirigeants dans l’équipe – Maxime Чужков, Arthur Папортный, ils ont acquis une reconnaissance au niveau international. Le renouvellement des générations n’est pas passée inaperçue, nous avons perdu des positions dans le classement, mais toujours restés les meilleurs en Europe, en remportant l’Euroligue. Encouragés par le fait que la récession passe assez contrôlée, et nous comprenons qu’il y aura plus », – a noté Anokhin.

« Nous n’avons pas d’autre objectif que de gagner dans chaque match. Nous comprenons que la saison 2018 sera lourd, seront d’importants tournois. Nous allons nous battre pour la victoire dans toutes les compétitions », a conclu l’interlocuteur de l’agence.

Auparavant, on apprend que la RFU a l’intention de demander à l’organisation du championnat du monde d’ici 2021 en Russie.