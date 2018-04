RFS prendra une décision sur la demande de Сапеты-à-FC Dynamo », 11 avril

Alexandre Sapeta

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, le 6 avril. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. La réunion de la chambre de résolution des litiges Russe de football (RFS) concernant le procès d’Alexandre Сапеты de moscou « Dynamo » se tiendra le 11 avril. Ce sujet TASS a rapporté à la RAF.

« La date de la réunion approuvée aura lieu le 11 avril », a déclaré à la RAF.

Auparavant, 28 ans, Sapeta a demandé à la chambre de règlement des différends de l’EURO afin d’obtenir une compensation financière pour la rsiliation de contrat avec le club de football « Dynamo ». L’accord de milieu de terrain avec le club a été calculé jusqu’en juin 2019, mais les responsables de la « Dynamo » a lancé la cessation de la relation de travail avec Сапетой en février.

Voir aussi

Le nouveau directeur général du FC Dynamo sera nommé le 11 avril

Source: Klochko siègera au conseil d’administration du FC Dynamo » au lieu de Mouraviev

Source: Fedorov et Klochko prétendre au poste de directeur général du FC Dynamo »

Le footballeur a joué au sein du club de moscou 2011 à 2014 et l’été 2016, le joueur est de retour dans la composition de bleu et blanc, en réussissant sur les résultats de la saison de gagner avec l’équipe de championnat de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE). Toutes les interventions dans le « Dynamo » Sapeta a participé à 97 matches, il a marqué 5 buts. Au cours de la carrière de joueur a également préconisé l’раменский « Saturne » et ekaterinbourg « Oural », et le 22 février de cette année Sapeta déplacé dans « Rostov », qui a déjà participé à trois matches. En outre, en 2011-12 années de footballeur se sont appuyés sur la deuxième équipe de la Russie (3 matches, 1 but).

Sapeta est le vainqueur de la jeunesse du championnat d’Europe de football de 2006.