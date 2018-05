RFS prévoit l’introduction de doubles tours sur les stades 1/4 et 1/2 finale de la Coupe de Russie

Le président par intérim du président Russe de football de l’union Alexandre Алаев

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. L’union russe de football (RFS) prévoit l’introduction de doubles confrontations sur les stades les quarts de finale et des demi-finales de la Coupe de Russie. Ce journaliste a raconté le président par intérim de la RFS Alexandre Алаев.

Jeudi à Moscou a eu lieu la séance du comité exécutif de la RFS.

« A été la discussion de la Coupe de la Russie, des changements sont possibles, nous parlerons plus tard. Parlé de l’introduction de двухраундового de la compétition. Version de travail: réalisation de deux tours en 1/4 et 1/2 finale du tournoi. Tous sont préoccupés par le sort de la Coupe et veulent le tournoi a retourné à son ancienne gloire », dit – Алаев.

Le vainqueur de la Coupe de Russie en cette saison, est devenu « Activités » de la région de Léningrad.

Voir aussi

La conférence de la RFS samedi discutera de la création du conseil d’administration de l’organisation

Source: Левников nommé président du comité judiciaire de la RFS