Riche nouvelle saison pour un Théâtre de Liège qui se lance dans le compagnonnage

C’est une nouvelle fois une riche programmation qu’a concocté le Théâtre de Liège pour sa nouvelle saison qui débutera en septembre prochain. Une saison qui alternera classique et contemporain, sans oublier la danse.

Avec 43 spectacles dont trois créations, auxquels s’ajoutent quatre festivals et une programmation annexe, la nouvelle saison sera une nouvelle fois riche et variée pour le Théâtre de Liège : » A la fois des classiques, des classiques contemporains comme Marguerite Duras ou Samuel Beckett, mais aussi de la création d’aujourd’hui avec le festival Impact qui mêle art et technologie, des jeunes créateurs avec le festival Emulation, de la littérature avec le festival Corps de textes. Donc une grande variété de propositions « , détaille Serge Rangoni, directeur général du Théâtre de Liège.

Un théâtre qui se lance aussi dans le compagnonnage d’artistes et de compagnies : « Pour le nouveau contrat programme, on a prévu d’accompagner 14 compagnies et artistes, à la fois de théâtre, de danse, de nouveau cirque, de théâtre enfance et jeunesse, et de travailler avec eux pour présenter de nouvelles productions, mais aussi pour présenter parfois des spectacles ou reprises et pour tracer un trajet sur les cinq ans « , précise-t-il.

Cinq années durant lesquelles les artistes accompagnés se produiront avec plusieurs spectacles. Quant à l’ouverture de la saison, elle s’effectuera autour d’un portrait de Marguerite Duras signé Isabelle Gyselinx : « D’abord celle qu’on connaît, celle qu’on a vu de façon médiatique, celle dont on a entendu parler, puis celle qu’on ne connaît pas très bien, avec la joie de vivre de Marguerite Duras, malgré les déboires et les difficultés. Et puis quelqu’un aussi qui aimait chanter et qui aimait la musique « , présente Isabelle Gyselinx.

Une création d’ouverture de saison à voir du 23 septembre au 4 octobre, qui sera aussi un des spectacles évoquant Marguerite Duras. On retrouvera en effet ce monstre sacré de la littérature dans trois spectacles durant la nouvelle saison : » C’est arrivé parce qu’il y a eu des propositions et donc on a voulu en profiter pour faire un focus sur ce personnage et sur cette immense figure de la littérature. Quand on voit les thèmes traités (l’amour, la passion, l’étranger), ce sont quand même des thèmes d’aujourd’hui qui touchent aussi les jeunes générations donc je pense qu’il y a quelque chose à raccorder entre les plus jeunes et cette écriture-là « .

Le prix des spectacles de cette nouvelle saison varie de 5 à 30 euros. Et pour la programmation complète, un adresse Internet : theatredeliege.be

