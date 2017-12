Ringo Starr et Barry Gibb reçu le titre de chevalier

Ringo Starr

LONDRES, le 30 décembre. /TASS/. Le batteur des Beatles Ringo Starr et leader du groupe Bee Gees, Barry Gibb reçu le titre de chevalier. Leurs noms sont inscrits dans un rapport publié vendredi sur le site du gouvernement britannique à la liste 1123 britanniques, à qui la reine d’angleterre Elizabeth II a élevé des titres à l’issue de l’année passée. À partir de maintenant et Starr, et Gibb appelleront sir.

« C’est génial! C’est un grand honneur et un plaisir que la reconnaissance reçu ma musique et ma charité, et que j’aime quelque chose, et une autre occupation. Paix et d’amour. Ringo », – cite l’agence Press Association de réaction Starr à l’attribution de lui un titre honorable.

71 ans, Barry Gibb a honoré la mémoire de ses frères et, simultanément, les collègues de groupe Andy (1958-1988), de Maurice (1949-2003) et Robin (1949-2012). « C’est le moment dans la vie, qui doit apprécier et ne pas oublier. Et je tiens à les remercier pour leur, quelle est la contribution de mes frères qui m’ont été apportés à l’honneur. Elle est dans la même mesure, comme la mienne », a souligné le Barry.

Les chevaliers du titre ont également reçu l’ancien vice-premier ministre de la grande Bretagne et de l’ex-leader du parti des Libéraux démocrates de Nick Clegg et écrivain, poète, dramaturge et auteur du livret de Michael Морпурго.

Britannique astronaute Helen Sharman, qui, en 1991, a commis un vol soviétique orbital de la station « le Monde », décoré de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, les cavaliers dont sont généralement des diplomates et officiers.