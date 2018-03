Роднянский: del Toro incarne le destin d’accueil rêve hollywoodien

MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. La cérémonie de remise des récompenses de l’American academy of motion picture arts « Oscar » a été remplie d’une atmosphère liées aux scandales qui ont secoué cette année le cinéma mondial. Une telle opinion TASS lundi a exprimé le producteur d’un film russe « Aversion », ouvert dans le top 5 nominés dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère », Alexandre Роднянский.

Russe de la peinture « Aversion » a cédé la place à « Оксаре » chilien film « une femme Fantastique » (Una mujer fantastica) – l’histoire de l’homme, сменившем sol et a été condamné en raison du décès d’un partenaire.

« La cérémonie… s’est produite dans l’année où se sont produits les plus grands scandales à Hollywood, dans la société américaine, liés à la violence sexuelle et le harcèlement. Alors, naturellement, cette atmosphère ne peut pas influer sur le vote des académiciens, à proprement parler, la progression de la cérémonie, il est et on sentait dans chaque discours, chaque série comique de stand-up et, naturellement, en quelque sorte trouvé un écho dans la façon avez des académiciens », a déclaré Роднянский.

La cérémonie a eu lieu dimanche à Los Angeles. « Oscar » du meilleur film a obtenu l’image de « la Forme de l’eau » (The Shape of Water) réalisé par Guillermo del Toro a reçu dimanche le prix principal.

L’interlocuteur TASS a raconté que, bien que la presse des états-UNIS a appelé le film « une femme Fantastique » le principal favori, jusqu’à la dernière seconde, tout était imprévisible.

« Il est clair que c’est fascinant, émotionnel, sentimental … le film. Très moderne, резонирующий avec les discussions d’aujourd’hui, je veux dire transsexuel, femme, présente avec toutes les phobies et les préjugés de la société face à des choix », dit – il. Producteur en suis sûr, que « la fascination, vivifiant de la finale, le sujet d’actualité » ont influencé le choix des académiciens de la. « C’est naturel, c’est la partie de la concurrence », a – t-il ajouté.

Toutefois, selon Роднянского, toute l’équipe est très fière. « Nous sommes fiers de ce que nous avons pu marcher si loin – les quarts de finale de la gare… киносоревнования du monde, les cinq nominés. Ils restent dans l’histoire », dit-il. Le producteur a félicité ses collègues et lui dit que c’est très mignon et talentueux ».

Роднянский a partagé son opinion sur le choix de l’киноакадемиков dans la catégorie « Meilleur film ». « Historiquement, … que cette année, gagné une peinture de Guillermo del Toro « la Forme de l’eau ». Elle a combiné un grand nombre de facteurs importants pour l’industrie du cinéma ». Le producteur considère cela comme « une victoire complète du film, « parce que … trois principaux la catégorie du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la musique, obtient un tableau ». Роднянский a raconté que, à son avis, Guillermo del Toro est l’incarnation de la « première hollywoodienne de rêve ».

« Guillermo del Toro, l’un des plus aimés des gens à Hollywood, qui incarne le destin d’accueil rêve hollywoodien, un homme venu de l’autre du pays – le Mexique a formulé une énorme quantité de films dans des genres différents, y compris les très réussis, avec sa un thème artistique, absolu professionnel, crée artificiel cinéma », a – t-il ajouté.

« L’aversion »

« L’aversion » raconte moderne de moscou de la famille qui connaît le divorce. Le couple ne peut pas décider de qui sera en direct de leur fils, 12 ans, Aliocha. Après un autre parent d’une querelle garçon disparaît.

Les rôles principaux dans la bande effectué Mariana Спивак, Aleksey Rozin, Matthieu Novikov, Marina Vasiliev, Andris Кейшс, Alexis Фатеев. Les auteurs du scénario Oleg Негин et Andreï Zviaguintsev, l’opérateur de Micaël Кричман.

La première mondiale du film « Aversion » a eu lieu dans la dernière année, en compétition 70-ème édition du festival de Cannes, où, la bande a reçu le Prix du jury. « L’aversion » vendredi a également reçu des français film « César » du meilleur film en langue étrangère.