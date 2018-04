Роднянский et Zviaguintsev faire la première dans l’histoire de Hollywood projet dans la langue russe

Andreï Zviaguintsev et Alexandre Роднянский

© Viacheslav Prokofiev/TASS

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Le producteur Alexandre Роднянский et réalisateur Andreï Zviaguintsev en collaboration avec l’american le studio Paramount retireront le feuilleton de la langue russe. À propos de ce producteur est raconté dans le cadre du projet First talk mardi.

« Il y a quelques semaines, c’est très vite arrivé, on nous a proposé de faire quelque chose sur notre matériel est lié à l’un des films qui nous ont fait, et c’était un grand d’hollywood studio Paramount… je l’ai dit tout de suite que, si c’est en russe, nous faisons en Russie, et c’est vous qui financez, et plus loin, il va là où bon vous semble », a déclaré Роднянский. Il a souligné que ce sera le premier projet dans l’histoire de la Paramount, et tout « un grand d’Hollywood, qui se fait en langue russe.

En mars de l’édition de « la feuille » a signalé le partage avec ses candidat à l’Oscar du réalisateur André Звягинцевым et le producteur Alexander Роднянским le projet de studios de la Paramount. Dans l’édition a également indiqué que la série sera tourné à Moscou.