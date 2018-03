Alexandre Роднянский

© Viacheslav Prokofiev/TASS

MOSCOU, le 3 mars. /TASS/. L’attribution française prix du film « César » peinture « Aversion » d’Andreï Zviaguintsev est devenu une heureuse surprise pour ses créateurs, a déclaré TASS le producteur du film, Alexander Роднянский.

« Nous sommes heureux. C’est le même prix académie française, et nous sommes heureux, dit – il. – Tout soudainement, on nous a même pas participé, franchement. Nous sommes à Los Angeles, avant de « Oscar », mais c’est la meilleure des nouvelles, qui ne peut être ».

Selon Роднянского, française academy – l’un des plus respectés, prestigieuses et importantes associations de cinéastes dans le monde. « La récompense des professionnels – qui peut être plus important pour le cinéaste. Et je, et Andreï Zviaguintsev, nous sommes tous les deux très heureux! » – a souligné le producteur de l’oeuvre.

Le film « l’Aversion » a été décerné samedi française film « César » dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». La cérémonie s’est tenue à Paris.