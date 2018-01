Rome a passé un Grand bal Russe

ROME, le 14 janvier. /Corr. TASS la Foi Chtcherbakova/. Le grand bal Russe qui s’est tenu à Rome, pour la sixième fois, a été consacrée à la maison impériale des Romanov. L’événement a eu lieu samedi soir, à l’hôtel Westin Excelsior.

Les organisateurs du bal des allocutions chapitre nationale Italienne de la société historique de la danse Nino Graziano Luc et la russie, la journaliste chargée de la promotion de la culture russe en Italie, Julia Базарова. L’événement est devenu un événement traditionnel de la vie culturelle de Rome, qui rassemble les amateurs de danse historique de l’Italie, de la Russie et d’autres pays.

« C’est symbolique que cette année, le bal se déroule dans la nuit de la Nouvelle année. Dédicace Romanov n’est pas un hasard – par la famille impériale a laissé une empreinte profonde dans l’histoire de la Russie », – a expliqué le journaliste TASS Базарова.

Ouvert le soir juncker – les participants à un mouvement de jeunesse « Junker », basé à Moscou, artistique et industrielle de l’institut: les gars, vêtus personnellement créé les costumes, ont défilé sous l’hymne de l’empire Russe. Ensuite, dans l’atmosphère de la maison impériale du XIXE siècle propose bala coulé quadrille, mazurka, la valse des danses traditionnelles russes aristocratiques bals du XIXE siècle. Outre les amateurs de bale ont participé des professionnels – les danseurs de moscou de danse de l’association Russe « la valse », sous la direction d’Olga et d’Alexandre Покровских, en particulier, les danseurs de l’institut national de la culture de la Russie Anna Кольцова, Marie Panchenko, Daria Нелетова, ont indiqué les organisateurs de l’événement. Le cadeau des invités de l’événement était un discours de violoncelliste au niveau international Georges Gusev, qui, en février donnera un concert à Carnegie Hall à New York.

En outre, les détenteurs d’un meilleur historique de costumes a été marqué avec les primes.

Le grand Russe bal est organisé avec le soutien de la romaine de la mairie, du centre Russe de la science et de la culture Italo-russe de la chambre de commerce et Russo-italien-Forum-dialogue des sociétés civiles.