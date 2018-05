Ronaldo a déclaré qu’au cours de la semaine de décider de son avenir au Real madrid

Cristiano Ronaldo

TASS, le 27 mai. Le footballeur de l’équipe nationale du Portugal et du Real madrid Cristiano Ronaldo ne peut pas garantir que poursuivre une carrière dans des clubs espagnols, pendant la semaine, elle sera déterminée quant à leur avenir. Sur cet attaquant a déclaré dans une interview espagnole au journal Marca.

Samedi, le Real madrid a battu les anglais de Liverpool », avec un score de 3:1 en finale de la Ligue des champions. Le club de madrid pour la troisième fois consécutive, a remporté le tournoi et la quatrième fois au cours des cinq dernières années, Ronaldo est devenu le meilleur buteur du passé de l’uefa champions League, à son actif 15 buts. Dans une interview après le match, Ronaldo a déclaré qu’il était bien dans le « Real », et dans les prochains jours, il va tout dire sur son avenir. Le président du Real Florentino Perez a déclaré que » un contrat, calculé avant l’été d’ici 2021, c’est pourquoi tout le monde parle de son départ à la retraite à partir du club de madrid n’est pas sans fondement.

« Ce n’était pas le moment idéal pour faire ce genre de déclaration, nous avons atteint un résultat extraordinaire, – a déclaré Ronaldo. – Je ne devrais pas dire ça, mais j’ai été honnête. Bientôt il se passera quelque chose, au cours de la semaine, je fais une déclaration. Les fans sont toujours m’ont soutenu, ils sont toujours dans mon cœur ».

À la question, quelle est la raison de l’incertitude quant à l’avenir de cristiano Ronaldo dans l’équipe, il a répondu: « le Problème n’est pas l’argent, cinq fois j’ai gagné la Ligue des champions, cinq fois, a remporté le ballon d’Or », j’ai mis son nom dans l’histoire. Je ne vais pas le cacher, je ne peux pas garantir que je resterai au Real madrid, pendant quelques jours, et je raconterai tout. Florentino, la vie n’est pas seulement la gloire, et vous? » – le portugais a demandé au président du Real.

Ronaldo joue pour le Real madrid depuis 2009, où il a passé de l’anglais de Manchester United €93,4 millions de dollars, devenant le moment le plus cher joueur de l’histoire. Dans le cadre de « Real madrid Ronaldo quatre fois vainqueur de la Ligue des champions, deux fois il a gagné le championnat d’Espagne et la Coupe du pays, ainsi que trois fois, le club de la coupe du monde. Dans la composition de UNITED cristiano Ronaldo a remporté trois fois le championnat d’Angleterre et une fois devenu le vainqueur de la Ligue des champions, de la Coupe d’Angleterre et le club de la coupe du monde.