Roshydromet: météorologique de l’etat appartenant peut devenir autofinancé pour les 5-6 ans

MOSCOU, 23 mai. /TASS/. Météorologique de la corporation, qui propose de créer en Russie Roshydromet, sera en mesure de sortir sur le recouvrement des coûts pour les 5-6 ans à l’aide d’un système de financement mixte. Dans une interview TASS a annoncé le chef de Roshydromet Maxime Yakovenko.

Auparavant, les MÉDIAS ont diffusé de l’information sur les plans de Roshydromet de créer en Russie une société dans le domaine de l’hydrométéorologie.

« Pour améliorer la précision des prévisions, la Russie doit créer son radar champ, il faudra encore jusqu’à 10 milliards de roubles. La cohérence de la progression dans ce cas, c’est le passage de la dotation de financement. Une garantie de financement à partir du budget, disons que maintenant. Mais il y a une composante commerciale, au service de ceux de la même погодозависимых industries », explique – t-il.

Iakovenko est sûr qu’avec le temps, la société sortira sur le recouvrement des coûts. « C’est un travail laborieux, n’est pas un jour ou deux et cinq à six ans, pas moins. Mondiale de l’expérience le confirme », a – t-il noté.

Les outils ne sont pas seulement au service de l’activité météorologique du réseau, qui, à cause d’un vaste territoire dépasse les réseaux des autres pays de 10 à 15 fois, ajouté Yakovenko. « Les coûts de l’activité de ce réseau, beaucoup plus que nos partenaires étrangers. D’ailleurs sur le territoire de la Russie, beaucoup de difficiles stations, leur service est dépensé encore plus massivement », a – t-il indiqué.

Les tarifs sur certains types de produits Roshydromet est prêt à établir par le service Fédéral antimonopole. De l’avis de Jakovenko, ces services seraient en demande dans le domaine de l’aviation, de l’automobile, maritime et ferroviaire, la production d’électricité, ainsi que dans l’assurance et les entreprises agricoles.