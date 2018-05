© Ruslan Шамуков/TASS

MOSCOU, le 20 mai. /TASS/. Roskomnadzor a bloqué 47 « les miroirs » trackers torrent en ligne et les salles de cinéma. À propos de ce samedi, a indiqué l’office.

Le 14 mai 2018, sur la base des décisions du ministère des communications a interrompu l’accès à 47 « les miroirs » populaires russes « pirates » trackers torrent en ligne et les salles de cinéma, dont Kinogo (14 « miroirs ») et Bigcinema (16) », – dit dans le message, publié sur le site de Roskomnadzor. Avec seulement 1 octobre bloqué, plus de 1,2 mille copies des ressources, la décision de blocage qui, auparavant, a adopté le tribunal municipal de Moscou, ajoute le service.

« La décision sur la reconnaissance du site d’une copie pirate de la ressource internet sont mis à jour dans le ministère des communications de la Russie. Les opérateurs de télécommunications doivent limiter l’accès aux données des sites sur le territoire de la Fédération de russie en vigueur en Russie, les moteurs de recherche sont tenus de cesser de délivrer des informations sur ces ressources internet », – a noté dans l’Роскомнадзоре.