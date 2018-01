Roskomnadzor a demandé Instagram pour expliquer la suspension du compte du jardin Botanique de l’université de moscou

© REUTERS/Thomas White

MOSCOU, le 5 janvier. /TASS/. Roskomnadzor a demandé aux représentants du réseau social Instagram en leur demandant de fournir des explications sur les raisons du blocage du compte du jardin Botanique de l’université de moscou du nom de M. S. de Lomonosov. Le message correspondant à l’office a placé vendredi en compte dans son Twitter.

Instagram has blocked the MSU’s Botanic Gardens account without any explanations.

Moscovites have been in the habit of receiving the useful information about events that are going there.

Dear @instagram , would you be so kind to explain the reasons of blocking the account? pic.twitter.com/HBWQr8Ftv0

— Roskomnadzor (@roscomnadzor) le 5 janvier 2018,

« Instagram a bloqué le compte de jardin Botanique de l’université de moscou, sans aucune explication. Les moscovites avec son aide, sont habitués à recevoir des informations utiles sur les tenues qui y sont organisés. Cher Instagram, pourriez-vous expliquer les raisons du blocage de votre compte? » – dit dans le message.

Le compte du jardin Botanique s’est-il bloqué le 4 janvier. Dans l’administration de jardin ont indiqué que la page puisse devenir indisponible en raison d’une erreur, et a été envoyé au support technique des réseaux sociaux une lettre demandant de débloquer le compte. Comme le dit TASS vendredi l’administrateur du compte, pr directeur « apothicaire » Olga Arkhipova, jusqu’à ce que la réponse de l’assistance technique Instagram n’a été reçue. L’interlocuteur de l’agence a ajouté que le compte de jardin a environ 270 mille abonnés.

Le directeur du jardin d’Alexis Ретеюм a noté que la cause de blocage du compte « apothicaire » pourrait être une erreur. « D’apothicaire potager » – unité de Moscou de l’université d’etat de Moscou et n’est pas une personne morale, c’est pourquoi il nous est difficile d’envoyer les documents demandés… pour déverrouiller », – a déclaré dans sa lettre, qui est à la disposition des TASS. Il a ajouté que lors de la gestion d’un compte de jardin ne sont pas utilisés à des méthodes artificielles « tordant » le nombre d’abonnés et à la diffusion de l’information, qui pourraient devenir des motifs pour le blocage de la page.

Le jardin botanique de l’université de moscou « Apothicaire potager » fondée en 1706 par Pierre ier de Moscou. Surface du jardin – sept hectares. Il fonctionne toute l’année. Le week-end, il est visité par l’ordre de 7,5 mille personnes.