Рособрнадзор commence à appeler l’école, où surestimer les bilans de toute la russie de la vérification des travaux

Le chef du service Fédéral de surveillance dans le domaine de l’éducation et de la science, Sergueï Kravtsov

MOSCOU, le 8 janvier. /TASS/. Рособрнадзор prévoit de publier en 2018, en accès libre, la liste des écoles qui surévaluent les évaluations nationales de la vérification des travaux. Ce sujet a déclaré lundi dans une interview au « journal Russe » le chef du service Fédéral de surveillance dans le domaine de l’éducation et de la science Sergey Kravtsov.

« Nous avons envoyé dans les régions les résultats de notre analyse de l’objectivité de toute la russie de la vérification des travaux des écoles. À partir de nos données aux responsables sur le terrain, où des faiblesses et qu’il faut travailler. L’année suivante (2018-m – env. TASS) appelons ouvert les écoles, où la situation avec objectivité ne s’améliore pas », a – t-il indiqué.

Plus tôt, le chef Рособрнадзора a noté qu’en 2016, environ 50% des écoles a montré des résultats biaisés de toute la russie de la vérification des travaux, et en 2017-m – 40%. Il a également noté qu’en 2018, l’office commence à évaluer l’efficacité du travail des directeurs d’école. L’évaluation sera effectuée en tenant compte des résultats des activités de l’école, ainsi que l’objectivité de toute la russie de la vérification des travaux et des госэкзаменов.

De toute la russie de dépistage de travail est de totaux de contrôle du travail, la stabilité de la formation des sujets pour évaluer le niveau de préparation des élèves en tenant compte des exigences de l’éducation de la norme. Ces travaux ne sont analogues état attestation. Ils sont organisés sur une base régionale ou niveau scolaire.