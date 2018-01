Rospechat récompensera Michel Guzman pour le meilleur livre écrit par un journaliste en 2017

Le premier vice-directeur général de l’agence TASS Michael Guzman

© Pierre Kovalev/TASS

MOSCOU, 19 janvier. /TASS/. Le premier vice-directeur général de TASS Michael Guzman reçu le prix de Rospechat de la meilleure écrit par un journaliste en 2017 livre « la Formule de la vie: le Livre de mon père et ma mère ». Rapporte vendredi le service de presse de Rospechat.

« Selon les résultats du vote du jury, le prix de 2017, est devenu le premier directeur général adjoint de TASS, le célèbre journaliste, animateur de télévision Michael Guzman pour le livre « la Formule de la vie: un Livre sur mon père et ma mère » (la maison d’édition « TERRA ») », – a noté dans Rospechat. Le service de presse a dit que tout a été présentée 60 œuvres écrites dans des genres différents: de poèmes, recueils d’histoires journalistique de différentes années, des mémoires, du journalisme à la prose.

Le nouveau livre de Guzmán « a impressionné les membres du jury pour sa sincérité, unique de la famille des archives la matière ».

« Ce n’est pas seulement une histoire de famille, mais en premier lieu – la biographie de leurs personnalités intéressantes, Salomon moiseevich leo Guzman et de Loly Юрьевны Blaireau, deux professeurs: le père de la médecine, de la mère – de philologie anglaise, – dit dans le Rospechat. – Ils sont les personnages principaux de ce livre, leur assise le service et le dévouement à l’autre, les enfants, les amis, magnifique environnement, et de la vie dans la nouvelle ville de Bakou ».

Auparavant, les lauréats Rospechat devenaient les journalistes Galina les Prédateurs, l’Archange saint-michel Alexandre, Leonid Parfenov, Andreï Kolesnikov, André Бинев, Valery Панюшкин, Igor Свинаренко, Anatoly Lysenko et d’autres.

Présentation officielle du diplôme de lauréat et de valeur de prix de Rospechat aura lieu le vendredi à l’hôtel Métropole.