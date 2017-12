Rospotrebnadzor a appelé à respecter l’ordre des plats de la table du nouvel an

© Vitaly Тимкив/TASS

MOSCOU, 31 décembre. /TASS/. Service fédéral a conseillé aux russes de ne pas chercher à essayer tous les plats de la table du nouvel an et de respecter l’ordre des plats. Sur cela dit dans le dimanche dans le message de l’office.

« Respecter l’ordre des plats. Les nutritionnistes il est prouvé que la meilleure chose à – manger d’abord la salade, puis déjà plus de copieux plats à chaud. Laissez-le sur la table va de plus en plus les salades de légumes et de collations. Pas besoin de chercher à essayer absolument tous les plats. Plus varié de tous les отведанное à la table de fête, plus la charge sur le système digestif », prévient l’office.

Les spécialistes appellent également les russes de ne pas s’asseoir à la table de fête de faim et de ne pas sauter de repas au cours du 31 décembre.

Aussi Rospotrebnadzor a conseillé d’éviter les longues fêtes – il est recommandé d’organiser des concours et des promenades en plein air, ainsi que de la danse.

Auparavant, l’office consulté les russes à prendre des mesures préventives contre les maladies liées à la consommation de la mauvaise qualité de la nourriture. Dans Роспотребнадзоре ont souligné que le plus grand danger est de salades, rentré de la mayonnaise ou de crème sure, et shawarma et pâtisseries à la crème.