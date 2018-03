Rospotrebnadzor a enregistré une flambée de grippe dans 24 régions de la fédération de RUSSIE

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Service fédéral dans la période du 26 février au 4 mars 2018 a enregistré une légère augmentation de l’incidence du SRAS et de la grippe. Les cas de maladies sont célébrés dans les 24 régions de la fédération de RUSSIE, rapporte l’office de l’environnement.

Le projet spcial

Contagieux et très dangereux. Comment distinguer la grippe le rhume et comment survivre à l’épidémie

La grippe saisonnière, selon l’organisation Mondiale de la santé, chaque année, à l’origine de 3 millions à 5 millions de cas de maladie grave et conduit à 250-500 milliers de morts

« Au total de la population excès semaines épidémiques seuils d’incidence du SRAS et de la grippe enregistré dans les 24 sujets de la Fédération de russie », – dit dans le message.

Séparément, l’office mène des statistiques de morbidité. « Parmi les enfants du groupe d’âge de 0 à 2 ans semaines épidémiques seuils d’incidence le SRAS et la grippe sont dépassées dans les 12 sujets de la Fédération de russie, parmi les enfants âgés de 3-6 ans – 16 sujets de la Fédération de russie, parmi les enfants de 7 à 14 ans à 17, parmi les personnes âgées de 15 à 18 sujets de la Fédération de russie », rapporte le service fédéral.

Note que pour les rapports d’enquête de la semaine passé plus de 7,9 milliers de personnes, en 1134 d’entre eux ont été détectés des virus du groupe A et de 537 virus du groupe S.

« Dans la structure positifs de découvertes virus parainfluenza s’élevaient à 7,49%, les adénovirus – 5,91%, RS-virus – de 18,94%, autres virus негриппозной l’étiologie de – 12,8% », – a expliqué dans le département.