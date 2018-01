Rospotrebnadzor a mis en garde contre l’apparition dans la Turquie des moustiques vecteurs du virus Siek

MOSCOU, le 29 janvier. /TASS/. Rospotrebnadzor a averti les touristes russes à propos de l’identification dans un certain nombre de provinces côtières de la Turquie de moustiques vecteurs du virus de Siek. Cela a été rapporté lundi sur le site internet de l’office.

« Selon le ministère de la santé de la Turquie, dans des zones côtières des provinces de Artvin, Rize, Trabzon marquée par la présence de vecteurs de la fièvre de Siek », – dit dans le message. Là aussi, les notes de l’office, en octobre en 2017 de quatre personnes a été identifié l’appelant le virus de la fièvre après une visite à Cuba.

Il est prévu que l’habitat des moustiques qui transmettent le virus se propage également sur les régions centrales de la Turquie et le nord de la côte de la mer Noire.

Pour la première fois de la fièvre Siek a été identifié en 1947, en Ouganda. Porteur du virus est le moustique Aedes aegypti. Au début, cette maladie n’est pas considérée comme particulièrement dangereuse, mais les scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme après le début de 2015, de la flambée de fièvre Siek au Brésil. Dans le cadre d’elle s’est manifestée plus tôt n’enfants la capacité de cette maladie provoquer de graves malformations congénitales.

Du 1er février au 18 novembre 2016 dans le système de santé a agi annoncé par l’OMS en mode d’urgence liés à la Зики. Annoncer l’annulation de la situation d’urgence, l’organisation mondiale de la toutefois, a précisé que « le virus de Siek et ses conséquences restent importants et à long terme de l’appel dans le domaine de la santé, nécessitant une action intense ». En janvier 2017, le nombre de pays où ont été signalés des cas de transmission de l’infection a atteint 76.

À des signes cliniques de la fièvre provoquée par ce virus, notamment de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires. Le plus dangereux virus pour les femmes enceintes, car il peut causer un certain nombre d’anomalies dans le développement du fœtus. Le plus lourd d’entre eux est considéré comme une microcéphalie – une diminution significative de la taille du crâne, qui peut s’accompagner d’un retard mental, troubles de l’audition, de la vue et d’autres troubles.