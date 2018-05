Rospotrebnadzor amende hôtels de 8,7 millions de roubles pour la fixation des prix de la coupe du monde 2018

MOSCOU, le 17 mai. /TASS/. Le volume total des amendes pour surcharge de prix d’hôtels de la coupe du monde de football 2018 a dépassé 8,7 millions de roubles, à seulement révélé 704 cas de surfacturation. Le jeudi a été rapporté sur le site de Rospotrebnadzor.

« Le montant d’une amende administrative a augmenté par rapport à la semaine précédente et s’élève à plus de 8,7 millions de roubles. En faveur de Rospotrebnadzor, actuellement fixée à 20 décisions de justice », – dit dans le message.

De masse et de validation des hôtels et des hôtels, dans les régions du championnat a débuté à la fin de février. Service fédéral assure le suivi des prix de 18,5 milliers de placement des objets, et pendant les inspections ont révélé 704 cas de surfacturation sur le logement, 55 d’entre eux – par semaine.

En outre, les installations d’hébergement dans les villes du championnat doivent réussir une classification des « star » en fonction du niveau de services, comme c’était pendant les jeux Olympiques à Sotchi. Cependant Rospotrebnadzor a révélé 173 cas d’absence à l’hôtel des certificats de classification.

A noté que tous effectué plus de 1,5 mille de vérifications, de leurs résultats engagé plus de 1,8 mille affaires d’infractions administratives. « Dans l’ensemble, les sujets de la Fédération de russie présentée 190 poursuites en justice dans la protection d’un nombre indéterminé de consommateurs », a déclaré à l’office.

Le championnat aura lieu du 14 juin au 15 juillet. Les matchs du tournoi prendront Moscou, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Ekaterinbourg et de Sotchi.