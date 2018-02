Ростех assurera la diffusion de la vidéo de la coupe du monde 2018 en format 4K

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. L’etat appartenant « Ростех » a complété la formation de Centres de gestion pour assurer un bon fonctionnement de l’infrastructure de communication dans 11 villes d’accueil des matchs de la coupe du monde de football en 2018, avec tous les matches seront fournis la transmission du signal pour le suivi de la diffusion de la vidéo au format Ultra HD, a déclaré dans un message Ростеха.

« Les centres de проконтролируют la volonté de l’INFORMATIQUE et des télécommunications de l’infrastructure de l’événement et seront responsables de son fonctionnement pendant le championnat. Pour la première fois dans l’histoire des championnats de football avec tous les matchs seront fournis la transmission du signal pour le suivi de la diffusion de la vidéo au format Ultra HD (4K) », – a déclaré dans un communiqué de presse.

Инфокоммуникационную les infrastructures de la coupe du monde 2018 crée le centre National de l’informatisation (le nic, entre dans Ростех), qui fournira les organisateurs du championnat et le personnel de la FIFA de tous les instruments nécessaires pour la réalisation мундиаля services: Internet mobile et de mobile, le réseau de transmission de données, de téléphonie, de communication par satellite, d’un professionnel de la radio de la norme TETRA, ainsi que des services pour les diffuseurs. « Dont sont remplies les plus hautes exigences de la FIFA pour assurer la disponibilité des critiques pour des activités de services au niveau de jusqu’à 99,99% et la transmission du signal pour le suivi de la diffusion de la vidéo au format Ultra HD. En outre, le championnat du monde en Russie deviendra le premier, sur lequel sera utilisé le système de vidéo des répétitions », – dit dans le message.

Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie.