TASS, le 22 février. Club de football russe « Rostov » a signé un contrat avec le milieu de terrain Alexandre Сапетой. Ce sujet communique le service de presse de l’équipe.

28 ans, le milieu de terrain a signé un accord sur les droits de l’agent libre. Le contrat est de deux ans avec possibilité de prolongation d’un an.

Aussi « Rostov » résolu le contrat avec l’attaquant Alexandre Бухаровым. L’attaquant est passé dans le « Rostov » en 2014 de saint-pétersbourg « Zénith ». Au cours de la saison, il a passé 15 matches, qui a marqué trois buts et a donné quatre passes décisives.

Sapeta préconisé une « Dynamo » de 2011 à 2014 et l’été 2016 est de retour dans le club de moscou, en signant un contrat jusqu’à la fin de la saison-2018/19. Au cours de la saison le milieu de terrain a passé en équipe de 12 matches dans le championnat de Russie et un match de la Coupe des pays. Aussi Sapeta joué en « Saturne » et « l’Oural ».