Alexandre Zuev

© Donat Sorokin/TASS

TASS, le 27 mai. Le club de football « Rostov », a conclu un accord avec le milieu de terrain de l’équipe de la jeunesse de Russie Alexandre Зуевым. Ce sujet communique le service de presse du club.

Le contrat avec Зуевым est conclu pour quatre ans. La saison dernière, le joueur de football, lequel appartenait à moscou « Agattuso, a tenu à « Rostov » sur les droits de la location.

« Je suis très heureux de continuer une carrière dans la ville de Rostov-sur-le-Don, au cours de la dernière année « Rostov » est devenu pour moi un club dans lequel je suis vraiment heureux, a déclaré, 21 ans, Zuev. – Je suis sûr que c’est ici que je peux progresser en tant que joueur et aider l’équipe à travailler pour atteindre les objectifs. Je veux exprimer un mot de remerciements à la direction du club pour le succès et fructueuse des négociations tiens également à remercier le club de football « Spartacus » et le rouge et le blanc pour les fans de toutes les années que j’ai passées à Moscou. Et, bien sûr, transmets le bonjour à tous nos jaune et bleu pour les fans qui délicieux nous ont soutenus dans la dernière saison avec impatience les nouveaux matchs lors de tribunes pleines à Rostov-sur-le-Don ».

Zuev a plaidé pour « Spartacus » à partir de 2013, en 2017, il est prêté a joué pour samara « kuban ». Au cours de la dernière saison dans le cadre de « Rostov » le milieu de terrain a tenu le 27 matches en championnat et de la Coupe du pays, a été marquée par deux buts et quatre efficaces de transferts.