Rostov, les autorités ont l’intention d’accréditer un taxi pour le travail de la coupe du monde 2018

ROSTOV-SUR-le-DON, le 2 mars. /TASS/. Les autorités de la région de Rostov bientôt commencer à travailler avec les compagnies de taxi qui souhaitent passer d’accréditation pour l’organisation des transports pendant la coupe du monde de football l’été 2018, le TASS a rapporté vendredi le ministre des transports de la région de Rostov Andrey Ivanov.

La procédure d’accréditation est volontaire, l’ordre de passage et les exigences sont élaborés et approuvés par les autorités régionales.

« Il [le document avec les exigences d’accréditation] taxi passe maintenant à l’orchestration, bientôt nous le verrons et nous aurons à travailler, respectivement, avec les transporteurs sur cette question », dit – il, en réponse à la question corr. TASS quand dans l’oblast de Rostov démarre la procédure d’accréditation de taxi.

Selon régional du ministère de la, parmi les exigences qui vont se présenter aux таксомоторным les entreprises pour l’obtention de l’agrément et du transport de passagers au stade « Rostov-Arena » – possibilité de paiement scripturaux et des contrôleurs de la maîtrise de l’anglais. Classe écologique de la voiture ne doit pas être inférieur de la quatrième, la présence d’un climatiseur ou d’un système de contrôle du climat, un site internet ou une application mobile.

L’accréditation doit aider à améliorer la qualité et la sécurité des services de taxi et de protéger les fans et les touristes de la malhonnêtes conducteurs et les paiements en trop pour les voyages, la certitude de pouvoir.

Une première dans l’histoire de la Russie de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018. Les matchs du tournoi prendront 11 villes. À Rostov-sur-le-Don se dérouleront cinq rencontres: quatre matchs de la phase de groupe et un match de 1/8 de finale. « Rostov-Scène » joueront préfabriqués le Brésil, la Suisse, l’Arabie Saoudite, la Corée du Sud, le Mexique, l’Islande et la Croatie.