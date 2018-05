Routier-partie au pont de Crimée, a ouvert pour le mouvement des machines

© Sergey Мальгавко/TASS

CRIMÉE le PONT, le 16 mai. /TASS/. Le mouvement des voitures de tourisme ouvert le mercredi de route de la partie au pont de Crimée – la plus longue en Russie et en Europe de transport de la transition, le correspondant transmet TASS. C’est exactement à 05:30 gmt de la machine conduit de la part de la région de Krasnodar.

Автодорожную la partie du pont qui reliait la péninsule de Crimée avec d’autres régions de la Russie, prévu d’ouvrir en décembre de cette année, mais à construire six mois avant la date fixée. Le 9 mai, le client de la construction du pont de la gestion des routes fédérales « Taman » – a pris auprès de la société de l’entrepreneur principal « Стройгазмонтаж » автодорожную partie du pont. La cérémonie solennelle de son ouverture a eu lieu le mardi avec la participation du président russe Vladimir Poutine.

La rencontre sous l’arc de

Les premiers sur le pont-neuf conduit les populations locales, y compris des journalistes, des personnalités publiques, les anciens combattants, les représentants de l’intelligentsia et les cyclistes. De la part de Kertch et Tamani exécuter le mouvement s’attendaient à des centaines de motos et de voitures. A commencé le mouvement de la part du Kouban, puis est allé à la colonne de Kertch.

Les flux de voitures se sont rencontrés sous les arches du pont, les conducteurs se sont salués coups de klaxon. Près de la gare du pont, qui s’ouvrira dans un an, étaient les constructeurs: ils ont filmé la vidéo sur les téléphones, comme passent les premières machines de pont, et agitant des usagers de la route, les conducteurs en réponse, ont scandé les constructeurs mot de remerciement.

Parmi les conducteurs, проехавших sur le pont de la part de la Crimée, un artiste de Sébastopol Oleg Тонцюра. Dans une période de construction d’un pont, il a écrit des oeuvres sur le chantier du siècle. « Je vous écris de toute l’histoire de la construction du pont dès le début et ne pouvait pas manquer un tel événement, de ne pas conduire l’un des premiers sur le pont. Les émotions les plus positives, d’être toujours le premier bien et très intéressant », dit – il aux journalistes.

Le seul cycliste, passa dans la première colonne, sur le pont – краснодарец Sergey. Il dit qu’il a décidé d’essayer un nouveau type de transport au lieu de la machine. Sur le pont, il est venu spécialement pour passer le jour de l’ouverture, car il savait que les restrictions pour la circulation des cyclistes ne sera pas.

Le conducteur стареньких « Lada » Tatiana de Tamani attendait l’ouverture du pont avec impatience: en Crimée, elle apprend le fils, vivent les parents, c’est pourquoi se déplacer fréquemment, et de « donner le crochet 19 kilomètres » à travers le passage à l’aise.

Les sœurs Olga et Tatiana de cette nuit ne dormaient pas du tout – si inquiet devant l’événement historique, dans un voyage à travers le pont sommes allés dans une grande famille. « Kerch et Taman sont très longue et très étroite. Et tous nos таманцы Kerch aiment et savent de nombreux il de la famille. Dans Kertch on a dit que le Taman – infirmière (habitants du village l’ont amené à la ville vendre des produits frais), avant un bateau de marcher régulièrement », explique Tatiana.

Pour les voitures et les bus

Centre d’information « pont de Crimée », prévient les conducteurs que sur un passage à ne pas faire d’arrêts, avec la vitesse de mouvement ne doit pas dépasser 90 km/h. infocenter demandent automobilistes de respecter les règles de circulation sur le pont, où travaillent déjà sur le caméscope. « Entrez dans l’histoire, sans faute: respecter les règles! », ont demandé les constructeurs du pont aux conducteurs qui iront des transports le passage à travers le détroit de Kertch.

La première étape – immédiatement après l’entrée du pont de passage sera ouvert pour les machines dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3,5 tonnes. Cela est dû à la nécessité d’assurer la sécurité de bout en bout les véhicules pendant les périodes de pointe pendant la haute saison de vacances, a expliqué le service de presse de Росавтодора.

La limitation n’affectera pas les lignes de bus, réalisant le transport de voyageurs, et d’agir sur le nouveau tronçon de la route A-290 Novorossisk – Kertch, de mai à octobre de l’année en cours. Les conducteurs de camions jusqu’en octobre peuvent profiter de Kerchensky le terminal des ferries.

Pont-historique

Crimée le pont relié péninsule de Kertch (Crimée) Таманским la péninsule (région de Krasnodar). La nécessité de sa construction est apparue après la réunification de la Crimée avec la Russie en 2014. Pont assurera la continuité du réseau de transports de la péninsule à la partie continentale de la Russie. De la fédération de RUSSIE a commencé à construire en février 2016. Le coût total du projet – 228 milliards de roubles. Il est construit grâce à des fonds du budget fédéral dans le cadre du programme fédéral « développement Socio-économique de la République de Crimée et de Sébastopol jusqu’en 2020 ».

Le pont en Crimée est devenue la plus longue en Russie et l’un des plus grands d’Europe, sa longueur est de 19 kilomètres, Il commence sur la péninsule de Taman, passe par пятикилометровой la digue et de l’île de Touzla, traverse le détroit de Kertch, en contournant par le nord le cap de l’Ak-Ressac, et donne sur la côte de crimée, comprend deux pistes parallèles pour les voitures et les trains.

La construction de la gare du pont se poursuit, son ouverture est prévue pour 2019.

