Royaume-Uni: une explosion se produit à Leicester, la police parle d’un « incident majeur »

Véhicule de pompiers au Royaume-Uni. (Photo d’illustration) –

Justin TALLIS / AFP

Une impressionnante explosion a embrasé un immeuble de la ville britannique de Leicester dimanche en début de soirée. La police a parlé d’un « incident majeur ». Les autorités ont annoncé qu’aucun élément ne liait pour l’heure le drame au terrorisme.

Un immeuble de deux étages, composé d’une boutique et d’un appartement au-dessus de celle-ci, a été ravagé par une impressionnante explosion ce dimanche soir dans la ville britannique de Leicester dans le centre du Royaume-Uni, signale ici The Guardian. Le bilan est d’abord resté inconnu, tout comme l’origine de la déflagration. La police a cependant fait observer sur les réseaux sociaux qu' »à ce stade, rien n’indique que l’explosion soit liée à du terrorisme ». Et une source hospitalière, citée par l’AFP, a plus tard fait état de quatre personnes dans un « état critique ».

Six véhicules de pompiers dépêchés sur place

La police a communiqué sur Twitter, donnant des précisions sur les circonstances de l’événement: « 19 heures 19. Un incident majeur s’est produit à Hinckley Road, à Leicester. Tous les services d’urgence sont à présent mobilisés. Carlisle Street et une partie de Hinckley Road ont été fermées. Merci d’éviter cette zone ».

Une porte-parole de la police a également souligné que six véhicules de pompiers ont été dépêchés sur place.

D’autres experts secouristes, dont une unité dotée de chiens de sauvetage, ont été dépêchés sur place, a souligné la parole de la police. Des représentants de compagnies de gaz et d’électricité étaient également sur les lieux, une mesure habituelle dans telle situation. Des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient un immeuble en proie aux flammes, ainsi que des débris couvrant la rue.