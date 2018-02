Ruby, le chocolat rose présenté en avant-première au Salon du chocolat

« Ruby », le tout nouveau chocolat rose développé par Callebaut, sera présenté en avant-première au Salon du chocolat, organisé du 2 au 4 mars sur le site de Tour et Taxis, à Bruxelles, annoncent les organisateurs.

Après les chocolats noir, au lait et blanc, le chocolat ruby a fait son apparition. Déjà décrit comme « la révélation chocolat la plus sensationnelle de ces 80 dernières années », ce chocolat rose naturel « surprend et intrigue avec un goût et une couleur » exclusifs.

D’autres nouveautés attendent les visiteurs. A côté de ce « 4e chocolat », l’événement mettra notamment à l’honneur les alliances entre deux produits phares de la gastronomie belge: la bière et le chocolat.

Un grand goûter équilibré aura également lieu chaque jour, en partenariat avec Bio c’Bon, « pour initier les plus jeunes au plaisir de manger sain ».

Le traditionnel défilé de robes en chocolat se tiendra quant à lui lors de la soirée inaugurale de jeudi.