Rugby: des problèmes lors de la conduite de test-matches à Ekaterinbourg, il n’y avait pratiquement

MOSCOU, le 7 mai. /Corr. TASS Michael Личков/. Nombre de difficultés lors de la tenue de test-matches sur « Ekaterinburg-Scène » à la veille de la coupe du monde de football au minimum. Ce sujet TASS a déclaré le directeur général du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin.

Le dimanche a été rénové pour la coupe du monde au stade Ekaterinburg-Arena » a eu lieu le troisième test match entre l’Oural et пермским « Амкаром ». Les invités ont remporté la victoire avec un score de 2 à 0 dans le match de la 29-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league).

« Même en tenant compte que le troisième match de la « Ekaterinburg-Arène » a eu lieu lors, je peux dire que nombre de difficultés lors de la tenue de test-matches au minimum. Tout s’est absolument pur, et le chargement et le déchargement. Notons pour lui-même pur moments de travail, mais on peut dire avec certitude, que les raisons de s’inquiéter », a déclaré Sorokin.

Le premier match s’est déroulé sur une « Ekaterinbourg dans l’Arène » le 1er avril, le jeu entre « l’Oural » et казанским « le Rubis » s’est terminée avec un score de 1:1, a réuni l’ordre de 20 milliers de fans. Le deuxième test match entre le « Oural » et de moscou « Spartacus » a eu lieu le 15 avril, les propriétaires ont gagné avec un score de 2:1, en interrompant le gagnant de la série du club de moscou à partir de 18 jeux. Le match a passé en présence de plus de 32 milliers de fans, « Ekaterinburg-Arena peut accueillir 35 mille personnes.

