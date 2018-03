Rugby: la FIFA n’a pas l’anxiété à propos de l’état des stades de la coupe du monde 2018

Le Stade De Samara-Arena »

© Egor Алеев/TASS

SOTCHI, le 28 février. /TASS/. Les représentants de la fédération Internationale de football (FIFA) ne sont pas inquiets pour la préparation des stades, l’hôte de la coupe du monde. Ce journaliste lors d’un séminaire à Sotchi, a déclaré le président du comité d’organisation de la Russie-2018″, Alexei Sorokin.

Les représentants de toutes les 32 nations participantes de la coupe du monde en Russie se sont réunis à l’atelier, qui s’est déroulé le mardi et le mercredi à Sotchi.

« En général, pas d’anxiété ni de nous, ni de nos collègues non. Pas de secret, qu’un certain retard, mais nous côté russe a assuré que tous les stades seront prêts à un test de match, versée à partir du 1er mars, à l’exception de l’arène à Samara – elle au 1er avril. Les délais confirme le siège spécial, qui a été créé pour le contrôle de la construction. Dit que Vitaly Moutko dans le Gouvernement de la fédération de RUSSIE organise régulièrement des séances consacrées à la préparation des stades et de la coupe du monde en général », a déclaré Sorokin.

Le chef du comité d’organisation a souligné la disponibilité des pièces nécessitant un travail supplémentaire. « C’est normal, en effet, les stades de nouvelles. De la FIFA pour la coupe du monde des besoins spéciaux, qui peuvent ne pas être pertinentes pour les clubs de football. Nous trouvons une solution pour chaque stade, à la recherche de compromis », a déclaré Sorokin.

Selon Sorokin, le décalage de la préparation du stade à Samara très fortement compensés. « Pas de villes avec les plus grands défis, nous pensons que nous n’avons pas de problèmes, il y a des choses qu’il faut modifier. Vous ne pouvez pas sélectionner une ville, dans chacun d’eux une situation spéciale. Tous des émotions causent des retards stade à Samara, mais là, le décalage est compensé par une très fortement, nous le voyons, le rythme de travail est en cours, donc nous n’avons aucun doute que le stade sera bientôt mis », assure le chef du comité d’organisation.

Sorokin a noté et la bonne volonté des bases à recevoir les commandes de la coupe du monde. « À la base je n’ai pas de reproches. Nous avons collectivement organisé plus de 150 visites d’équipes et de les organiser dans le reste de la coupe du monde de la période. Sur eux il y a un travail particulier sur la réalisation d’souhaits, exigences, parce que chaque équipe a le droit de demander quelque chose de spécial, et nous encourageons les propriétaires de bases de répondre à ces exigences », a conclu le Sorokin.