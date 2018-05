Rugby: la manifestation de la discrimination sur des matchs de football en Russie n’est pas la tendance

Le directeur général du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin

© Stanislas;/TASS

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Les incidents de discrimination lors des matchs de football en Russie sont extrêmement rares et ne représentent pas la tendance. Ce sujet TASS, a déclaré le directeur général du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin.

Mardi la fédération Internationale de football (FIFA) une amende de l’union Russe de football (RFS) sur 30 mille francs suisses (environ 25 €milliers) en incitant les chants de supporters sur un match amical entre les équipes nationales de France et de la Russie (1:3). La rencontre a eu lieu le 27 mars à Saint-Pétersbourg.

« Il est dommage que de tels incidents de discrimination ont lieu chez nous, heureusement, ils sont très rares et ne représentent pas la tendance, a déclaré Sorokin. – Nous avons passé un assez grand chemin de privatiser ce problème. Contrôler les réactions des gens, ni dans les autres pays du monde ».

Le chef du comité d’organisation de la « Russie-2018 », estime que le resserrement et la clarification des sanctions pour la manifestation de la discrimination aidera à éradiquer le problème. « Nous avons toujours dit que nous avons besoin de la propagande de la tolérance et de l’explication, quelles conséquences ont ces incidents, plus l’imminence de la peine. Si les gens savent que exactement suivie d’administration ou de la responsabilité pénale, en fonction de la gravité des actes, commenceront alors, enfin, de penser à la tête », a assuré Sorokin.

Ministère russe de l’intérieur a établi l’identité des personnes проявлявших de la discrimination. En ce moment, la police mène des activités de dépistage pour poursuivis.